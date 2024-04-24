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        Tekkeköy'de "23 Nisan" kapsamında bando gösterisi ve vosvos turu düzenlendi

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bando gösterisi ve vosvos turu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 12:45 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:45
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        Tekkeköy'de "23 Nisan" kapsamında bando gösterisi ve vosvos turu düzenlendi
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bando gösterisi ve vosvos turu gerçekleştirildi.

        Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte bando gösterisi ve vosvos turu, Murtaza Oktav Otobüs Terminali önünden başladı.

        Tekkeköy Kaymakamlığı önünde sona eren etkinlikte halk oyunları gösterisi de düzenlendi.

        Programa Kaymakam Polat Kara, Tekkeköy Belediye Başkan Vekili İsmail Uslu, Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Erdal Özdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Erdoğan, İlçe Mal Müdürü Alper Altınbulak, Gençlik Merkezi Müdürü Serap Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri Elif Kırımlı ve Murat Güven ile okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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