Samsun'da telefon dolandırıcılığı ile ilgili bilgilendirme yapıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde polis, telefon dolandırıcılığı ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
Samsun'un Bafra ilçesinde polis, telefon dolandırıcılığı ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde 30 personelle vatandaşlara telefonla dolandırıcılığın önlenmesine yönelik 3 bin broşür dağıttı.
İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, vatandaşların kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak para ve altın isteyenlere her ne suretle olursa olsun inanmamaları gerektiğini belirterek, "Onlar kesinlikle dolandırıcıdır. Bankadan arayan, 'Kredi aidatlarınızı ve dosya masraflarınızı iade ediyoruz' diyerek kart bilgi ve şifrenizi isteyenlere inanmayınız. Böyle durumlarda bizlerle irtibata geçiniz." dedi.
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