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        Samsun'da telefon dolandırıcılığı ile ilgili bilgilendirme yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde polis, telefon dolandırıcılığı ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:38 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:38
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        Samsun'da telefon dolandırıcılığı ile ilgili bilgilendirme yapıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde polis, telefon dolandırıcılığı ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

        Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde 30 personelle vatandaşlara telefonla dolandırıcılığın önlenmesine yönelik 3 bin broşür dağıttı.

        İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, vatandaşların kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak para ve altın isteyenlere her ne suretle olursa olsun inanmamaları gerektiğini belirterek, "Onlar kesinlikle dolandırıcıdır. Bankadan arayan, 'Kredi aidatlarınızı ve dosya masraflarınızı iade ediyoruz' diyerek kart bilgi ve şifrenizi isteyenlere inanmayınız. Böyle durumlarda bizlerle irtibata geçiniz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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