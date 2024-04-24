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        Bafra'da elektrik direğinden düşen kişi öldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde elektrik diğerinden düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:24 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:24
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        Bafra'da elektrik direğinden düşen kişi öldü
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        Samsun'un Bafra ilçesinde elektrik diğerinden düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kozağzı Mahallesi'nde ikamet eden Yaşar Soruk (76), çıktığı elektrik direğinden dengesini kaybederek yere düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, Soruk'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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