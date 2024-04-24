Bafra'da elektrik direğinden düşen kişi öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde elektrik diğerinden düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Samsun'un Bafra ilçesinde elektrik diğerinden düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kozağzı Mahallesi'nde ikamet eden Yaşar Soruk (76), çıktığı elektrik direğinden dengesini kaybederek yere düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, Soruk'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.
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