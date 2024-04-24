Çarşamba'da polis, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek'in de katıldığı çalışmada polis, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına yüze bilgilendirdi.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen çalışmada broşür dağıtılarak vatandaşlara hırsızlık ve dolandırıcılık hakkında bilgi verildi.

Özellikle dolandırıcılık ile ilgili pazar yerlerinde, taksi durakları ile kuaförlerde, tarihi yaya köprüsü üzerinde, kahvehaneler ile kafelerde, iş yerleri ve parklarda vatandaşlarla görüşüldü.

Bilgilendirmede, "Kendisini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak para ve altın isteyen kişilere itibar etmeyin. Bu kişiler dolandırıcıdır. Bu kişiler sizleri inandırmak için kimlik ve adres bilgilerinizi, hatta kimlik numaranızı dahi söyleyebilir. Bankadan aradığını söyleyerek, 'Kredi kartı aidatınızı ve dosya masraflarınızı iade ediyoruz' diyerek kart ve şifre bilgilerini isteyen kişilere inanmayın. İnternet sitelerinden alışveriş yaparken dikkatli olun, güvenilir siteleri tercih edin." ifadelerine yer verildi.