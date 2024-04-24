Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'a basın mensuplarından ziyaret

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi yönetim kurulu üyeleri ziyarette bulundu.

Ziyarette Doğan, Samsun'un medya gücünün yadsınamaz bir gerçek olduğunu söyledi.

Yerel yönetimlerin hizmetini, projesini, yatırımlarını vatandaşa ulaştırması, anlatmasında yerel medyanın çok önemli olduğunu belirten Doğan, "Samsunlular çok şanslı, güçlü ve şehrine hakim gazetecilerden oluşan bir medyaya sahipler. Bizler etle tırnak gibi olmalıyız. Ortak noktamız Samsun'un her alanda menfaatleri. Samsun 7/24 yaşanabilir olmalı. Bu noktada yerel medya, yönetimlerin en önemli paydaşıdır. Samsun'a hizmet ettiğimiz görev süremizce bu şehrin gelişmesi için çalışacağız, iletişime her zaman açık olacağız." dedi.