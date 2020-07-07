Üzerine ağaç düşen işçi hayatını kaybetti

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Samsun’un Salıpazarı ilçesinde bir kişi üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Salıpazarı ilçesi Düzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dikbıyık’tan Salıpazarı Düzköy Mahallesi'ne ağaç kesme işi için çalışmaya giden Kaya Tıngır’ın (43) kestiği ağaç üzerine düştü. Boynundan darbe alan Tıngır olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaya Tıngır’ın cansız bedenini Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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