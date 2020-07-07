Samsun'da 2 gündür kayıp olan şahıs ölü bulundu

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Samsun'da 2 gündür kayıp olan şahsın dere kenarında cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Canik ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce evinden ayrılan Dursun Top'tan (31) bir daha haber alamayan yakınları, dün Canik İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. Dursun Top'un babası Mustafa Top, bugün saat 06.30 sıralarında kayıp oğlunu Yılanlı Dere mevkisinde su kenarında yüzüstü yatar halde ölü buldu. Dursun Top'un cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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