Ertuğrul Sağlam: “TFF 1. Lig’de bizi birbirinden zorlu rakipler bekliyor”

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, TFF'nin kararını değerlendirerek, “Şampiyonluk coşkusunu yaşarken bir yandan da Samsunspor vizyonuna yakışır bir planlamaya odaklanıp sezon içinde yaşanabilecek zorluklara hazır olmaya çalışıyoruz. Çünkü herkes emin olsun ki TFF 1. Lig’de bizi birbirinden zorlu rakipler bekliyor” dedi.

Hedefe ciddiyetle ulaştıklarını belirten Ertuğrul Sağlam, "2 sezon mücadele edilen TFF 2. Lig’den bir üst lige yükselirken başarıda emeği geçen başta Başkanımız Yüksel Yıldırım ve yönetim kurulumuz, futbolcu kardeşlerimiz, teknik ekibimiz, kulüp çalışanlarımız, taraftarlarımız ve tüm Samsun halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Geride kalan sürece baktığımızda hedefimize çok çalışarak, sonuna kadar ciddiyetle mücadele ederek ve rakiplerimize saygı göstererek ulaştığımızı görüyoruz" diye konuştu.



“TFF 1. Lig’de bizi birbirinden zorlu rakipler bekliyor”

TFF 1. Lig'de birbirinden zorlu rakiplerin olduğunu ifade eden Ertuğrul Sağlam, "TFF 1. Lig’de de Samsunspor camiasına yakışır olgunluk ve konsantrasyonla mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Şu günlerde şampiyonluk coşkusunu yaşarken bir yandan da Samsunspor vizyonuna yakışır bir planlamaya odaklanıp sezon içinde yaşanabilecek zorluklara hazır olmaya çalışıyoruz. Çünkü herkes emin olsun ki TFF 1. Lig’de bizi birbirinden zorlu rakipler bekliyor. Büyük başarılara ulaşmak için hedef birlikteliğini sürdürüp, aynı ciddiyetle daha çok çalışarak daha güzel günlere ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.

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