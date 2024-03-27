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        Havza'da öğrencilere fidan dağıtıldı

        Havza'da Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencilerine fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:48 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:48
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        Havza'da öğrencilere fidan dağıtıldı
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        Havza'da Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencilerine fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

        Havza 100. Yıl İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu, Orman Haftası'nı kutlayan öğrencilere teşekkür ederek, "Hafta içinde birçok yerde fidan dikim etkinliğimiz olacak. Öğrencilerimize karaçam fidanını dağıtacağız. Öğrencilerimiz de doğaya nefes verecek. Daha yeşil bir Havza, daha yeşil bir ülke ve daha yeşil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Okul müdürü Hıdır Özdemir ise Mutlu ve ekibine teşekkür etti.

        Mutlu ve görevliler, öğrencilere fidan dikimi hakkında bilgi vererek Orman Haftası temalı çeşitli hediyelerle fidanları dağıttı.

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