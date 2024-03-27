Samsun'da silahla yağma suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 25 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 25 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, silahla yağma suçundan hakkında 25 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Polat A'yı saklandığı yerde yakaladı.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetin ardından işlemleri için adliyeye götürüldü.
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