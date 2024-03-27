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        Samsun'da silahla yağma suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 25 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:10 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:10
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        Samsun'da silahla yağma suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 25 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, silahla yağma suçundan hakkında 25 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Polat A'yı saklandığı yerde yakaladı.

        Gözaltına alınan hükümlü, emniyetin ardından işlemleri için adliyeye götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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