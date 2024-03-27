Bakan Kacır: 'Terminal İstanbul', dünyanın en büyük teknolojik girişimciliği merkezi olacak (2)

‘TÜRKGENCİNİN ÖNÜ AÇILDIĞINDA NELER YAPTIKLARINI GÖRÜYORSUNUZ’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) öğrencilerle bir araya geldi. Milli teknoloji hamlesinden bahseden Bakan Kacır, “Bugün Türkiye savunma sanayinde tüm kritik teknolojileri, kritik platformları kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen, rekabetçi şekilde dünyayla ihraç edebilen bir ülke olmuşsak bu, Türk gençliğinin sayesindedir. Sizler gibi gencecik insanların kurduğu teknoloji takımlarının başarıları sayesindedir. Biz çok şanslıyız. Bizim nüfusumuz başka ülkelerle mukayese ettiğimizde çok daha genç, çok daha dinamik” dedi.

'ÜMİDİMİZ SİZLERSİNİZ' Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletinin evlatlarının önlerindeki engeller kaldırıldığında devletin sağlam iradesinin de yollarını açtığında neler yapabileceğini gösterdiğini ifade eden Bakan Kacır, “Yollar açıldığında ANKA’yla, Akıncı'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, KAAN'la, Kızılelma'yla gökyüzüne imzalarını attılar. Demek ki Türk milletinin evlatlarının başkalarından geri kalır hiçbir yanı yokmuş. Önleri açıldığında dünyanın en iyisini Türk milletinin gençleri, Türk mühendisleri, Türk bilim insanları geliştirebilir, gerçekleştirebilirmiş. İşte bu anlayışla ümidimiz sizlersiniz. Bu TEKNOFEST’leri boşuna düzenlemiyoruz” ifadelerini kullandı.