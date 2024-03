Bakan Kacır: 'Terminal İstanbul', dünyanın en büyük teknolojik girişimciliği merkezi olacak (3)

GEZERAVCI:BENZERİNİ İLERİDE DE YAŞAMAYA HAZIR OLUN

2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı kapsamında ‘ilk insanlı uzay misyonu’nu başarıyla hayata geçiren Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) öğrencilerle buluştu. Astronotluk sürecini öğrencilere aktaran Alper Gezeravcı, öğrencilere “Sizin özgüveninizi kırmaya teşebbüs edebilecek kimseye imkan vermeyin. Hayatta bir işi sadece bir insan başarabilmişse, emin olun sizler de başarırsınız. Çıktığınız bu yol hepinize hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

‘ZİHNİMDE HERHANGİ BİR TEREDDÜT KALMADIKTANSONRA BAŞVURUMU YAPTIM’

Gezeravcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü her daim uzay konusu benim zihnimde o güne kadar başka milletlerin ve başka milletlerin çocuklarının hayaliydi. Her daim başka milletlere ait, başka milletlerin çocuklarının hayali olduğunu kabul ettiğim bu şeyi kendi zihnime almaktan uzak durdum. Kendime hep şunu telkin ettim. ‘Alper, bu hep başka milletlerin çocuklarının hayali, elinde olanlarla yetinmeyi bil. Elinde olanla mutlu olmayı bil’ Sanırım bu. Erişebileceğin gözünle görebileceği gökyüzünde ve gökyüzünde uçabilen uçaklar. Ertesi sabah uyandım ve aynı haberleri tekrar gördüm. Bunun üzerine süreci yürüten TÜBİTAK Uzay’ın sitesi içerisinde ilgili sürece yönelik konulmuş olan kriterlerin listesini incelemeye başladım. Yaklaşık 3,5-4 sayfalık bir listeydi. Sayfanın en altına geldiğimde eksik bir kriter olmadığını gördüm. O andan itibaren tam 3 hafta boyunca başvuru yapmadan inceleme ve değerlendirme sürecine başladım. Çünkü o güne kadar uzayla ilgili bir şeyi hayal etmekten dahi uzak duran, itinayla bunu bir hayal olarak zihnine almaktan tereddüt yaşayan bir birey olarak devletimizin 100’üncü yılında koyduğu bu kadar üst düzey bir hedef için o uzay alanındaki operasyonun gerekliliklerinin ne olduğunu idrak etmeye çalıştım. Çünkü bilmediğim, ısrarla da bilmekten ve onu zihninin bir köşesine yerleştirmekten uzak duran bir bireydim. 3 hafta boyunca erişebildiğim açık kaynaklardan bu işi yapmış astronotlardan, emekli olmuş astronotlardan hali hazırda süreci yürüten, organizasyonların uzay görevi ile ilgili paylaşmış oldukları resmi, gayri resmi bütün açıklamaları okumaya çalıştı. Amaç, bu işi bugüne kadar yapmış olanların o hissiyatını bizzat kendi ağızlarından işin yapılış şeklini ilgili organizasyonların tarifiyle doğru olarak anlamaya çalışmak. İş sadece o 14 günlük süre içerisinde bu görevi yapmak değil, işin sosyal, beşeri, teknik altyapısı haricinde çok farklı yönleri vardı. Her şeyiyle doğru anlamaya çalıştım. 3 haftanın sonunda zihnimde herhangi bir tereddüt kalmadıktan sonra başvurumu yaptım. Başvuruyu gerçekleştirdiğim andan itibaren sürecin tamamlanması için geçen süre yaklaşık 8-9 ay. Bu sürenin içerisinde yoğun olarak seçim kriterlerinin yürütüldüğü yer Ankara. Ek olarak son 2 aşaması da Eskişehir’de Hava Kuvvetlerine ait fizyolojik testlerin gerçekleştirildiği merkezde.”