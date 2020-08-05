300 yıllık Karadede Panayırı iptal oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde 300 yıllık geçmişe sahip "Tarihi Karadede Panayırı", korona virüs salgını ve son günlerde vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle bu yıl iptal edildi.

Bu yıl 56 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan tarihi panayır ile ilgili Gökçeağaç Köyü(Mahallesi) Derneği (GÖKDER) Başkanı Turgut Demir ve yönetim kurulunun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in yaptığı görüşmede panayırın bu yıl yapılmamasının halk sağlığı açısından uygun olacağı görüşüne varılarak, panayır iptal edildi.

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan GÖKDER Başkanı Turgut Demir, "Panayır ile ilgili tüm konser anlaşmalarımızı ve hazırlıklarımızı daha önce tamamlamıştık ancak beklenmedik şekilde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle panayır ile ilgili son durumu değerlendirmek için Bafra Kaymakamımız Cevdet Ertürkmen ile de görüşerek hiç bir vatandaşımızın sağlığını riske atmamak adına panayırın bu yıl yapılmamasına karar verdik. 2021 Ağustos ayında yeniden güzel bir Karadede Panayırı'nda halkımızla birlikte olacağız" dedi.

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