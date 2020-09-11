Samsunspor´da forma numaraları belli oldu

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)-TFF 1. Lig´in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor'da, bu sezon görev yapacak futbolcuların kullanacakları forma numaraları belli oldu.

Yılport Samsunspor´un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; futbolcuların 2020 2021 sezonunda giyeceği formalarının numaraları şöyle: Nurullah Aslan (1), Ahmet Altın (40), Furkan Köse (55), Caner Arıcı (2), Ercan Yazıcı (5), Erkam Reşmen (89), Gökhan Alsan (20), Burak Çalık (24), Vukan Savicevic (10), Guido Koçer (7), İlyas Kubilay Yavuz (14), Muhsin Yıldırım (23), Oğuz Gürbulak (8), Yalçın Kılınç (6), Ferhat Çulcuoğlu (35), Veli Çetin (4), Guy Serge Cedric Yameogo (42), Ange Freddy Plumain (11), Ahmethan Köse (19), Erhan Kartal (48), Edwin Gyasi (9), Kerem Can Akyüz (39), Kevin Boli (91), Enes İslam İlkin (77).DHA-Spor Türkiye-Samsun HÜSEYİN KALAY

2020-09-11 16:05:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.