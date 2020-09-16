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Çarşamba Şeker Fabrikası 2021'de hizmette Çarşamba Şeker Fabrikasında yenileme ve bakım çalışması tüm hızıyla devam ediyor Pandemiden dolayı Çarşamba Şeker Fabrikasının açılmasını gecikti, çiftçiler mağdur olmaması içi pancarlar Kastamonu'ya gönderilecek Sendika Başkanı Türe: "Çarşamba Şeker Fabrikasının çalışacağına herkes emin olsun"

İHA

Çarşamba Şeker Fabrikası 2021'de hizmette Çarşamba Şeker Fabrikasında yenileme ve bakım çalışması tüm hızıyla devam ediyor Pandemiden dolayı Çarşamba Şeker Fabrikasının açılmasını gecikti, çiftçiler mağdur olmaması içi pancarlar Kastamonu'ya gönderilecek Sendika Başkanı Türe: "Çarşamba Şeker Fabrikasının çalışacağına herkes emin olsun"

Çarşamba Şeker Fabrikasında yenileme ve bakım çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Pandemiden dolayı 3 ay kadar yenileme çalışmalarına ara verilmesinin ardından fabrikanın açılması geçikti. Yönetim ise pancar üreticilerinin mağdur olmaması için, hasat edilen şeker pancarlarını Kastamonu'ya ücretsiz götüreceklerini açıkladı.
1989 yılında üretime başlayarak bölgedeki şeker pancarını işleyen Çarşamba Şeker Fabrikası, çiftçilerin farklı tarım ürünlerine yönelmesiyle 2010 yılında üretime ara vermişti. 10 yıl boyunca üretim yapmayan fabrika 2019 yılında tekrar açılma kararı aldı. Karar sonrası fabrikada dört bir yandan yenileme ve bakım çalışmaları başlatıldı. Türkşeker'e ait diğer şeker fabrikalarından çalışan yaklaşık 50 kişi getirilerek çalışmalar hızlandı. Dünyayı etkileyen korona virüs salgının ortaya çıkmasının ardından revizyon çalışmalarına 3 ay kadar ara verildi. Akabinde yeni normalleşme süreci ile birlikte fabrika tekrar revizyon çalışmalarına devam etti. 3 ay ara verilmesi Çarşamba Şeker Fabrikasının açılmasını geciktirdi. Fabrika yönetimi ise şeker pancarı üreten çiftçilerin mağdur olmaması için yine Kastamonu'da Türkşeker ait şeker fabrikasına tırlarlara ücretsiz olarak pancarı taşıyacağını belirtti.

"Çarşamba Şeker Fabrikasının çalışacağından herkes emin olsun"
Çarşamba Şeker Fabrikasının açılma süreci ile ilgili bilgi veren Şeker İş Sendikası Çarşamba Şube Başkanı Sinan Türe, "Çarşamba Şeker Fabrikası 1989 yılında üretime başladı. 2010 yılına kadar kesintisiz üretim yapmıştır. Şeker fabrikası 1996 yılının sonunda ilk defa ham şeker işleyerek ham şeker tesisi bulunan özel fabrikalardan bir tanesidir. 2010 yılında çiftçiler alternatif ürünlere yönelmesi üzerine fabrika üretime ara vermiştir. 2010'dan 2020'ye kadar Çarşamba Şeker Fabrikası üretim yapmamıştır. Arkadaşlarımız farklı fabrikalarda çalışmışlardır. Genel müdürünün 2019 yılında değişmesi ile birlikte ve müdürümüzün üretimden yana tavır almasından dolayı fabrika 2020 yılında tekrar üretimi amaçlamıştır. Türkşeker olarak 15 fabrikamız vardır. 1 tanesi şu anda çalışmıyor. Bu 1 tanesinin de geri kazanılarak tüm şeker fabrikaların çalışmasıyla ilgili genel müdürümüz tasarrufa girmiştir. Çarşamba Şeker Fabrikası 2020 yılında kampanyaya açmak üzere karar almıştır. Gelinen noktaya bakıldığında karar alınmasının ardından mart ayında fabrikalardan bizlere yaklaşık 50 tane elaman gelerek revizyon işlerine başlandı. Bu bakım ve yenileme çalışmalarının başlamasının ardından dünyayı etkileyen pandemi olayı patlak verdi. Bizim bu elemanlar geri gitmek zorunda kaldı. Revizyon işlerine 3 ay kesintisiz ara verdik" dedi.

"Pancarlar Kastamonu'ya gönderilecek"
Fabrikanın çiftçilerin mağdur olmaması adına pancarların ücretsiz olarak kendi bünyelerinde olan Kastamonu Şeker Fabrikasına alınacağı ifade eden Türe, "Çarşamba Şeker Fabrikasının revizyon işlerini 15 Eylül'e kadar bitirerek bölgede ekilen pancarları tekrar bölgede işleyerek ambarımıza şeker koymak ve bölgedeki besiciliği de desteklemek bizim planımızdı. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı revizyonda aksaklıklar oldu. Bazı ihaleler uzadı. Çiftçimizin pancarının yetiştirildiği eylül ve ekim ayına denk getiremedik. Çiftçimizi mağdur olmasın diye onların lehine bir karar aldık. Çarşamba Şeker Fabrikasının deneme kampanyası belki de açılması Kasım sonunu bulacaktır. Bu zamana kadar çiftçimizin pancarı tarlada kaldığı zaman onların aleyhine olacaktır. Pancarın verimi düşecektir. Yönetim olarak alınan kararda Çarşamba bölgesinin pancarının pik yaptığı, verim olarak en yüksek olduğu zamanda bizler bunları alarak yine Türkşeker'e ait Kastamonu Şeker Fabrikasına götürülme kararı aldık. Biz bu bölgede şeker pancarının tekrar ekimi ile ilgili sahaya çıktığımızda müdürümüzle çiftçiye şu sözü verdik. Makineli tarımı buraya getireceğiz. Makine ile sökümü yapacağız. Çiftçinin cebinden 5 kuruş para çıkmadan pancarı fabrikaya teslim alacağız, dedik. Söküm ekipmanlarımızı kurduk. Yarından itibaren arkadaşlarımız sahada söküme başlayacaklar. Kastamonu'ya giden şeker pancarları çiftçiden hiç bir ücret alınmadan 100 tane kamyonla devam gidiş dönüş yaparak taşınacaktır.Aynı zamanda hak ettiği küspe de çiftçiye teslim edilecektir. Burada en ufak mağduriyet söz konusu değildir. Önümüzdeki sene Çarşamba Şeker Fabrikasının tam kapasite çalışacağından herkes emin olsun" diye konuştu.
Çarşamba'da tarla sahibi olan Recep Çubuk, "Fabrika bizi şeker pancarı üretmeye teşvik etti. Fabrika açılınca çok daha iyi olacak. Güzel bir şekilde pancar ektik. Mart ayında başladık. Ekimde hasat yapacağız. 300 dönümlük bir alanda şeker pancarını ektik. 10 yıl aradan sonra şeker fabrikasının açılacak olması çok güzel bir olaydır. Çünkü şeker pancarının hayvancılığa da katkısı oluyor. Açılmasına çok sevindik" şeklinde konuştu.
Diğer bir tarla sahibi Hasan Çakır ise, "2010 yılında fabrika açıkken pancar yapıyorduk. Her yıl bin 500 ton pancar yapıyorduk. Fabrika kapanınca bu sefer soya, mısır, çeltik yetiştirmeye başladık. Fabrikanın tekrar faaliyete geçecek olması çiftçi için çok iyi bir şeydir. Devlet iyi fiyat verir ve çiftçi de bundan para kazanırsa çiftçi bunu ekecektir" açıklamasında bulundu.
Mart ayında başlayan şeker pancarı ekiminin hasadı ekimde hasadı yapılacak. 2020 yılında Çarşamba'da yaklaşık 6 bin 500 dönümde şeker pancarı ekildi. 2021 yılında fabrikanın açılmasıyla birlikte şeker pancarının üretiminin artacağı öngörülüyor.

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