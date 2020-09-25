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Kenevir, keten ve ısırgan tarımındaki en büyük engel ortadan kalktı Lif sıyırma makinesi prototipi Samsun'da tanıtıldı Kenevir kumaşı Çin’den ithal edilenden daha ucuza üretildi

İHA

Kenevir, keten ve ısırgan tarımındaki en büyük engel ortadan kalktı Lif sıyırma makinesi prototipi Samsun'da tanıtıldı Kenevir kumaşı Çin’den ithal edilenden daha ucuza üretildi

Samsun’da kenevir, keten ve ısırgan tarımı önündeki en büyük engellerden birisi olan havuzlama ve lif soyma işleminin ortadan kaldırarak, iş gücü ile maliyetlerin düşmesini sağlayacak olan lif sıyırma makinesi prototipinin tanıtımı gerçekleştirildi. Bu yöntem de kullanılarak kenevirden elde edilen kumaş, Çin’den ithal edilenden daha ucuza mal edildi.
Kamuüniversiteözel sektör iş birliğinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) desteği, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin katkılarıyla İzmir merkezli özel bir firma tarafından lif sıyırma makinesi prototipi geliştirildi.

Havuzlama yapmadan lifleri soyabiliyor
Geliştirilen makine havuzlama yapmadan kenevir, keten ve ısırgan liflerini soyabiliyor. Bu sayede büyük sorun olan havuzlama ve lif soyma işlemleri ortadan kaldırıldı. Hasat edilen kenevir, keten ve ısırganın doğrudan makinede lifleri soyulabilir hale geldi. Makine üreticilerin iş gücü ihtiyacı ve maliyetleri önemli oranda düşmesini ve kenevir tarımının cazip hale gelmesini sağladı. Aynı proje içinde bir hallaç makinesi de tasarlandı.

Ekim alanı artacak
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, “Bundan sonra bu makinelerin mantığından yola çıkarak daha ileri noktaya gelişecek. Endüstriyel kenevir üretiminde vatandaşın üretimden uzaklaşmasına neden olan havuzlama ve sıyırma noktasında bir kolaylık sağlayacağı için hem çiftçilerimize hem de bölgede ekim alanının artmasına neden olacak” dedi.

Çin’den daha ucuz
Kenevirden elde edilen kumaşın Çin’den ithal edilenden çok daha ucuza mal edildiğini anlatan firmanın Müdürü Haldun Babacan, “Türk kenevirinin tekstilde çok iyi olmadığı söylentileri yayılmaya çalışılıyordu. Projemiz tamamen Türkiye’de üretilen kenevirlerin tekstilde kullanılabilen en iyi kenevir olduğunu ortaya koyan bir çalışmadır. Esasında en önemli konu üretilen keten, kenevir, ısırgan liflerinin tekstilde kullanılabilecek ana madde haline gelmesiydi. Biz bunu başardık. Ürettiğimiz elyaf ve kumaş örneklerini de getirdik. Dünyada meşhur birkaç ülkenin elyafları ile aynı kalitededir. Çin’den ithal edilen tekstil elyaflarından da fiyat olarak ucuzdur. Yüzde 55 kenevir yüzde 45 pamuk karışımlı kumaşın metresi KDV dahil 34 TL metre fiyatından tüketiciye ulaştırılacaktır. Bu fiyat da Çin'den ithal edilen kumaşların, ipliklerin ve elyaflardan da daha ucuzdur” diye konuştu.

Kamuüniversiteözel sektör iş birliği
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bize iş birliklerinin önemini gösteren bir prototip olarak önümüzde duruyor. Üniversitenin iki temel parametresi vardır: Bir tanesi eğitimdir. Yalnız eğitim dediğimiz şey bilgiyle olan ve bilgi de kendiliğinde eskiyen bir şeydir. Bilginin güncellenmesi yapılacak olan ARGE çalışmalarına bağlıdır. Güncellenen bilgiyle yapılan eğitim ve bu şekilde eğitim alan bireylerin döngüyü tamamlayan bir unsur olarak sürece katılması, bu ülkenin geleceğine uluslararası rekabet gücüne katkı sağlayacak bir motor gücü üstlenecektir. Bu anlamda üniversite olarak biz, bize düşen bütün yükümlülükleri yerine getirmekten gurur duyacağız” şeklinde konuştu.

Samsun çekim merkezi olacak
AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise, “Samsun lifli bitkilerde bir çekim merkezi olacak. İnanıyorum ki Türkiye’den dünyaya bir marka çıkacaksa bu Samsun’dan olacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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