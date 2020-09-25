Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Bu uykunun bedeli ağır oldu!

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.



Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Y.A. yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bıçaklı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.