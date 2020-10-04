Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Büyükşehir ile OMÜ arasında 'sokak hayvanları protokolü' OMÜ ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında “Sokak Hayvanlarını Muayene, Tetkik, Teşhis, Tedavi ve Otopsi Hizmet Protokolü” imzalandı Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “İlçelerde de hayvan mezarlıkları olacak” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal: “Üniversite olarak tüm sınırları zorlayarak destekte bulunacağız”

İHA

Samsun Büyükşehir ile OMÜ arasında 'sokak hayvanları protokolü' OMÜ ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında “Sokak Hayvanlarını Muayene, Tetkik, Teşhis, Tedavi ve Otopsi Hizmet Protokolü” imzalandı Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “İlçelerde de hayvan mezarlıkları olacak” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal: “Üniversite olarak tüm sınırları zorlayarak destekte bulunacağız”

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasında Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde “Sokak Hayvanlarını Muayene, Tetkik, Teşhis, Tedavi ve Otopsi Hizmet Protokolü” imzalandı.
Dünya Hayvanları Koruma Günü bu yıl korona virüsü nedeniyle Doğu Park’taki açık alanda yapıldı. Yapılan etkinlikte sokak hayvanlarını sahiplenen hayvanseverler, hayvanlarını etkinlik alanına getirdiler. Çocuklar sahiplenilen sokak hayvanlarını severek onlarla aralarında bağ kurdular. Etkinlik kapsamında ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında "Sokak Hayvanlarını Muayene, Tetkik, Teşhis, Tedavi ve Otopsi Hizmet Protokolü" imzalandı.

"Protokolün amacından birisi, popülasyonu kontrol altına almak"
Protokolü imzalamadan önce konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Yapılan protokol ile sokaktan gelen hayvanlar veya sahipsiz hayvanlar, doğrudan hayvan barınağının literatürüne girecek. Doğrudan oraya kayıt olacak. Bundan sonra o hayvanların tedavisi bu protokol çerçevesinde yapılacak. Yeni bir alanda personel istihdam etmek yerine üniversitemizde var olan hayvan hastanemiz kullanılmak suretiyle belediyemiz personel desteği sağlayacak. Tüm imkanlar kullanılarak olabildiğince hızlı ve nitelikli hizmet üretmek ile buna karşılık da üniversite olarak tüm sınırları zorlayarak destekte bulunacağız. Birçok şey zaten belediye tarafından görevlendirilecek personel tarafından yapılacaktır. Bunun dışında kullanılacak materyallerle ilişkili olarak bir fatura yapılması gerekiyor. Burada da üniversitemiz yüzde 50 gibi bir yükü sırtlanmak suretiyle destek verecektir. Protokolün amacından birisi, popülasyonu kontrol altına almaktır. Sahipsiz pozisyonda olan sokak hayvanlarının, ‘artık sahibi biziz’ diyecek kadar bu olayı sahipleneceğiz. Ayrıca şu ana kadar birikmiş olan yükü özellikle kısırlaştırma, popülasyonu kontrol etme ve farkındalık oluşturma noktasında gerek kültürel gerek eğitim anlamında bir takım etkinlikler ile üzerimize düşenleri yapacağız” dedi.

"Hayvanlar için hepimiz birlikte çalışacağız"
Sokak hayvanlarını önemsediklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Samsun, bölgenin merkezindeki bir kent. Kendi uygulamalarıyla hem bölgeye hem de Türkiye’ye örnek olmak zorunda olan bir şehir. 4 Ekim bir festival ya da arada bir kutlanan bir gün değil aslında. Bu gün her geldiğinde üzerine eklenen yeni farkındalıklar ve yeni duyarlılıklar ile tüm canlılar ile ilgili neleri daha iyi yapabiliriz bir kere daha gözden geçirme ve gelecekle ilgili program yapma günüdür. 2020 yılının 4 Ekim’inde çok önemli bir protokole imza atacağız. Sadece Ondokuz Mayıs Üniversitesi değil, tüm taraflar da burada. STK’lar ve gönüllüler de aramızda. Hayvanlar için hepimiz birlikte çalışacağız. Sokak hayvanları için yeni konseptimiz, popülasyondan tutun da sağlıksız olan sokak hayvanlarının hastalık, beslenme ve tedavilerine varana kadar sorumluluğu hepimizin omzunda. En baş sorumlu olarak da belediyemizi görüyoruz. OMÜ ile imzaladığımız protokol ile birlikte üniversitemiz artık tüm imkanlarıyla bizim yanımızda” diye konuştu.

"Bafra’daki kısırlaştırma merkezini geliştireceğiz"
Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’nda olduğu gibi hayvan mezarlıklarının diğer ilçelerde de olacağına dikkat çeken Başkan Mustafa Demir, şunları söyledi:
“Yeni bir proje de yapacağız. Bafra’daki kısırlaştırma merkezini geliştireceğiz. Çarşamba ve Havza’da da yeni kuracağız. İlçe belediyeleri ve özel klinikler de dahil Samsun’da neredeyse tüm sokağa terkedilmiş hayvanları kısırlaştırma çalışmalarını tamamlamak durumundayız. Çünkü kontrolsüz bir üreme oluyor, üreme hızı da çok yüksek. Bunlar sahiplendirilmediğinde de çok ciddi problemlere sebebiyet veriyor. Büyük bir vebal altına giriyoruz. Bunu yapadururken de kırsalda, sokakta ve doğada olan hayvanlarımızla ilgili de onların beslenmesi için gerekli mekanizmayı kuracağız. Ölen hayvanlarımız için bizim tesisimizin için bir hayvan mezarlığı var. Bu tabii ki yeterli olmuyor. İlçelerde belli yerlerde bunlarla ilgili hayvanını kendi imkanlarıyla gömecek yerleri olmadığında onlara orada yer de hazırlayacağız. Sağlık noktasında dere kenarlarına, sağa sola ve dere kenarlarına hayvan leşlerinin atılmasını istemiyoruz.”
Etkinlik, imzalanan protokolün ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da silahla yaralamaya 3 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da silahla yaralamaya 3 gözaltı
Yabancı uyruklu şahıs polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu şahıs polisi alarma geçirdi
'Temizlerken yok ediyoruz' Prof. Dr. Demir: "Avrupa’daki deterjanlarda fosfat oranı yüzde 1-5, Türkiye’de ise yüzde 15-30” “Suyu kirlettiğimizde, çevreyi, doğayı, yaşamın her aşamasını kirletir, yaşadığımız dünyayı yaşanamayacak hale getiririz” “Bir damla suyu korumak insanlığı ve geleceğimizi korumaktır”
YEREL HABERLER 'Temizlerken yok ediyoruz' Prof. Dr. ...
Samsun raylı sistemi 'troleybüs' ile uzatılacak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: "Tramvayı mevcut haliyle değil, elektrikli lastik tekerlekli troleybüs sistemi ile uzatacağız" "Taflan ve havalimanına elektrikli lastik tekerlekli troleybüs ile yolcu taşınacak" "Alınacak 4 tren ile tramvay sayımız 32’ye çıkacak"
YEREL HABERLER Samsun raylı sistemi 'troleybüs' ile ...
Samsun'da narkotik uygulaması: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da narkotik uygulaması: 6 gözaltı
Uyuşturucuyla yakalanan genç serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalanan genç serbest bırakıldı
Uyuşturucu imalatı operasyonundan 1 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu imalatı operasyonundan 1 tutuklama
Tartıştığı oğlunu, 3 ay arayla ikinci kez vuran baba adliyede (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı oğlunu, 3 ay arayla ikinci kez vuran baba ...
110 çeşit turşu kurdu Havalar serinledi, turşuya olan ilgi arttı
YEREL HABERLER 110 çeşit turşu kurdu Havalar serinledi, turşuya olan ...
Oğlunu silahlı ağır yaralayan baba 3 ay önce de vurmuş
YEREL HABERLER Oğlunu silahlı ağır yaralayan baba 3 ay önce de ...
Jandarmadan uyuşturucu baskını: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu baskını: 1 gözaltı
Uyuşturucu imalatı operasyonundan 2 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu imalatı operasyonundan 2 kişi adliyeye ...
Buğday hırsızlığına 4 gözaltı
YEREL HABERLER Buğday hırsızlığına 4 gözaltı
Artık araç sahibi olmak 'lüks' hale gelebilir İkinci el oto pazarında fiyatları soran şaşırıp kaçıyor
YEREL HABERLER Artık araç sahibi olmak 'lüks' hale gelebilir İkinci ...
Murzioğlu, Bakan Varank'a Samsun'un beklentilerini ve sıkıntılarını iletti
YEREL HABERLER Murzioğlu, Bakan Varank'a Samsun'un beklentilerini ve ...
Tartıştığı oğlunu, 3 ay arayla ikinci kez vuran baba adliyede
YEREL HABERLER Tartıştığı oğlunu, 3 ay arayla ikinci kez vuran baba ...
Yavru kedinin yardımına İlkadım Belediyesi koştu
YEREL HABERLER Yavru kedinin yardımına İlkadım Belediyesi koştu
Uyuşturucu imalatına operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu imalatına operasyon: 2 gözaltı
Güvenlik görevlisi gözetleme kulesinde başından vurulmuş bulundu
YEREL HABERLER Güvenlik görevlisi gözetleme kulesinde başından ...
Güvenlik görevlisi gözetleme kulesinde başından vurulmuş bulundu
YEREL HABERLER Güvenlik görevlisi gözetleme kulesinde başından ...
Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
YEREL HABERLER Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
Modası geçmeyen tek besin anne sütü
YEREL HABERLER Modası geçmeyen tek besin anne sütü
Özel güvenlikçi nöbet kulübesinde kendini vurdu
YEREL HABERLER Özel güvenlikçi nöbet kulübesinde kendini vurdu
Rektör Aydın, Tanyeli Roket Takımı'nı kutladı
YEREL HABERLER Rektör Aydın, Tanyeli Roket Takımı'nı kutladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X