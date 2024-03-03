Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır; Bu sistem devam ettiği sürece sadakat sistemi değişmez

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, “Bu sistem devam ettiği sürece sadakat sistemi değişmez. Çünkü süresiz siyaset hastalığı bu ülkenin mikrobu. Hiçbir gelişmiş toplum ve akıl süresiz siyaseti tasdik etmez. Gelişmiş toplumda iki dönem yani 4 artı 4’ü yapan evine gidiyor. İşine bakıyor. Siyasetten zengin olma veya muktedir olma yolunu seçmiyor." dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Atakum Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Milli Yol Partisi Samsun İlkadım Belediye Başkan adayı Gökhan Cıgalı, Atakum Belediye Başkan Adayı Sevda Gül ve Çarşamba Belediye Başkan adayı Yüksel Yiğit ile meclis üyelerinin belirlendiğini duyuran Çayır, adaylara başarılar diledi. Aday tanıtımı öncesi konuşan Remzi Çayır, şunları söyledi

“Bütün partilere saygımız var. Bütün düşüncelere, fikirlerin varlıklarını değerli buluyoruz. Türkiye’de siyaset bu haliyle devam ettiği sürece bir arpa boyu yol alamaz. 1800’lerin sonunda 1900’lü yılların başında Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın konuşmalarının çözümünü yaptım. 1923’de vekillerin konuşmalarını okumaya çalıştım. 1949-1950’de Celal Bayar’la Menderes’in iki partili hayata geçişlerindeki o sancılı dönemi okudum. Ne gördüm biliyor musunuz? Siyaset bu haliyle millete hizmet aracı, insanı onurlu ve şerefli yaşatma aracı, insanı mutlu etme aracı, hayatını kolaylaştırma aracı değil. Parti değişiyor, iktidar değişiyor, başbakan ve cumhurbaşkanları değişebilir. Bu sistem devam ettiği sürece sadakat sistemi değişmez. Mülakat sistemi değişmez. Zengin sınıfı değişmez. Kendi medyasını oluşturmak zorunda. Sadakat ve mülakat sistemini oluşturmak zorunda. Çünkü süresiz siyaset hastalığı bu ülkenin mikrobu. Yani süresiz siyaset hastalığı bedenlerimizin ve sosyal hayatımızın kanser hücresi. Hiçbir gelişmiş toplum ve akıl süresiz siyaseti tasdik etmez. Gelişmiş toplumda iki dönem yani 4 artı 4’ü yapan evine gidiyor. İşine bakıyor. Siyasetten zengin olma veya muktedir olma yolunu seçmiyor. Bizim bu ülkede bu hastalık halen devam ediyor. Ben cezaevindeyken yan hücrede Doğu Perinçek yatardı. O zaman da genel başkandı, şimdi de genel başkan. Devlet Bahçeli 35’inci senesine doğru giriyor, Recep Tayyip Erdoğan 30 seneye doğru giriyor. Ne zaman biteceği belirsiz. Gelişmiş toplumlarla görev tanımı ve görev süresi olur. Gelişmemiş Orda Doğu toplumlarında görev süresi ve görev tanımı olmaz. Milli Yol Partisi bu ülkede bir değişimin, dönüşümün ve siyaseti hizmet aracı kılmanın tek adresidir. Biz arkadaşlarımızla birlikte bu sisteme, bu düzene, bu düzenbazlıklara, mülakatlarla kendini var etmeye çalışanlara, sadakat sistemi oluşturanlara, kendi zengin sınıfını oluşturanlara karşı itiraz hareketi ve başkaldırı hareketi başlattık.”