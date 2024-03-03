Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Olayla ilgili T.D, C.D. ile M.D. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 471 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi, 2 sentetik ecza ve uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ve eldiven ele geçirildi.

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