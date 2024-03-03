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        Samsun'da uyuşturucu ticaretinden aranan firarı hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında kesinleşmiş 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 13:01 Güncelleme: 03.03.2024 - 13:01
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        Samsun'da uyuşturucu ticaretinden aranan firarı hükümlü yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında kesinleşmiş 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Uyuşturucu madde ticaretinden hakkında kesinleşmiş 15 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan M.K. yapılan operasyonla yakalandı.

        Gözaltına alınan M.K. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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