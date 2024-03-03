Samsun'da uyuşturucu ticaretinden aranan firarı hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında kesinleşmiş 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında kesinleşmiş 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Uyuşturucu madde ticaretinden hakkında kesinleşmiş 15 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan M.K. yapılan operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan M.K. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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