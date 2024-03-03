Otobüste 'Çakır' ile aramada 2 bin içimlik uyuşturucu ele geçirildi
SAMSUN'dadurdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Çakır' ile yapılan aramada, S.
SAMSUN'dadurdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Çakır' ile yapılan aramada, S.A.'ya ait çantada peçeteye emdirilmiş 2 bin içimlik bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoid ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsü ile uyuşturucu taşınacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları otobüsü, terminalde durdurdu. Narkotik köpeği 'Çakır', şüpheli S.A.'ya ait çantada yaptığı aramada, peçeteye emdirilmiş 2 bin içimlik sentetik kannabinoid ele geçirdi. Gözaltına alınan S.A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
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