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        Otobüste 'Çakır' ile aramada 2 bin içimlik uyuşturucu ele geçirildi

        SAMSUN'dadurdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Çakır' ile yapılan aramada, S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 13:23 Güncelleme: 03.03.2024 - 13:25
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        Otobüste 'Çakır' ile aramada 2 bin içimlik uyuşturucu ele geçirildi
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        SAMSUN'dadurdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Çakır' ile yapılan aramada, S.A.'ya ait çantada peçeteye emdirilmiş 2 bin içimlik bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoid ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsü ile uyuşturucu taşınacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları otobüsü, terminalde durdurdu. Narkotik köpeği 'Çakır', şüpheli S.A.'ya ait çantada yaptığı aramada, peçeteye emdirilmiş 2 bin içimlik sentetik kannabinoid ele geçirdi. Gözaltına alınan S.A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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