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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bafra Belediyesini ziyaret etti

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 23:19 Güncelleme: 03.03.2024 - 23:35
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bafra Belediyesini ziyaret etti
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra Belediyesini ziyaret etti.

        Yılmaz, Bafra Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Hamit Kılıç'tan, Millet Bahçesi ve Millet Camisi çalışmaları başta olmak üzere ilçede devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

        Yıkımı tamamlanan eski belediye binasının bulunduğu yerle ilgili fikir alışverişinde bulunan Yılmaz, "Şehrin içinde kalan binanın bulunduğu alan yeniden tasarlanıyor. Kentsel tasarım işi sadece meydandaki alanı değil, meydan tarafındaki binalara da şekil veren bir çalışma." dedi.

        Kılıç ise "Millet Bahçesi'nin çevresinde yeterli şekilde otopark alanı bulunmakta. Dışarıdan gelecek misafirler araçlarını çekip güvenli şekilde pikniklerini ve ibadetlerini yapacaklardır." diye konuştu.

        Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

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