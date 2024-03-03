Samsun'da motosikletlilere yönelik farkındalık semineri düzenlendi

Samsun Emniyet Müdürlüğünce yürütülen, "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" kapsamında motosiklet kazalarını azaltmayı hedefleyen farkındalık semineri geçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" ile motosiklet kazalarını azaltmak, trafikte diğer taşıtlar gibi motosikletlerin de yol hakkının olduğu bilincini kazandırmak, yaşanan motosiklet kazalarında yaralanan veya hayatını kaybeden kişilerin kendilerinin de yakını olabileceği farkındalığını oluşturmak amacıyla, "Güvenli Sürüş Teknikleri" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Motokurye, esnaf ve AVM'lerdeki işletmeler aracılığıyla 40 bin "Aynaya Bakın! Motosikletlileri Fark Edin Saygı Gösterin" sloganıyla bilgilendirici el broşürü vatandaşlara ve sürücülere dağıtıldı.

Emniyet personelince yapılan denetim ve uygulamalarda araç ve motosiklet sürücülerine 800 boyunluk hediye edildi.