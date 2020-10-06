Çarşamba’da trafik kazası: 1 yaralı

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, SamsunOrdu karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Çarşamba yönüne seyir halinde ilerleyen Esin K. idaresindeki 55 LM 822 plakalı otomobille, Samsun istikametinden Çarşamba yönüne yan yoldan dönüş yapmak isteyen Ferit A.'nın kullandığı 55 RY 129 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Esin K. yaralandı.

Yaralı araç sürücüsü sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılırken, traktörün römorkunda bulunan çakıl ve su gider boruları yola savruldu.

Çakıl yığınından çıkartılan otomobilin çekiciyle kurtarılması ve yolun temizlenmesinin ardından SamsunOrdu karayolu ulaşıma tekrardan açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.