Yılport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü: 4-2

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STAT: Samsun 19 Mayıs

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Özcan Sultanoğlu, Aytaç Geçgel

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Kerem, Erkam, Veli, Caner (Dk.77 Erhan), Ferhat (Dk.78 Ercan), Vukan, Kubilay (Dk.68 Oğuz), Burak (Dk.73 Gyasi), Guido, Nadir (Dk.71 Ahmethan)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin, Samet, Süleyman (Dk.80 Joseph Dodoo), İrfan (Dk.46 Burak Aydın), Abdulkadir, Uğur, Soner, Mert, Famoussa, Barış (Dk.66 Arb Manaj), Cem

GOLLER: Dk.49 Nadir, Dk.54 Burak, Dk.90+1 Gyasi, Dk.90+4 Oğuz (Yılport Samsunspor) Dk.51 Famoussa Kone, Dk.90+5 Cem Ekinci (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Erkam, Burak, (Yılport Samsunspor) Burak Aydın, Süleyman Olgun (Ankara Keçiörengücü)

TFF 1'inci Lig´in 7'nci haftasında Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup etti.

8´inci dakikada Burak Çalık´ın ceza sahasına yaptığı ortada Caner´in gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

17´nci dakikada İrfan Akgün´ün kullandığı serbest vuruşta top defansa çarparak kornere çıktı.

38´inci dakikada Caner Arıcı´nın yerden yaptığı ortada defansa çarpan top üst direkten oyun alanına geri döndü.

40´ıncı dakikada Caner Arıcı´nın ceza sahasına yerden yaptığı ortada Nadir´in vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

49´uncu dakikada Yılport Samsunspor atağında Burak Çalık´ın ceza sahasına yaptığı ortada İlyas Kubilay´ın şutunda kaleciden dönen topu Nadir ağlarla buluşturdu: 1-0.

51´inci dakikada Ankara Keçiörengücü takımının geliştirdiği atakta Famoussa Kone meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

54´üncü dakikada İlyas´ın ceza sahasına yaptığı ortada Burak Çalık´ın vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.

66´ncı dakikada Yılport Samsunspor atağında defansın arkasına atılan topa iyi koşu yapan Burak Çalık´ın vuruşunda kaleci topu son anda kurtardı.

85´inci dakikada Edwin Gyasi´nin kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

86´ncı dakikada Ahmethan´ın ceza sahasına yerden yaptığı ortada Gyasi´den önce defansın araya girmesiyle top kornere çıktı.

89´uncu dakikada Vukan´ın ara pasıyla buluşan Ahmethan Köse´nin ceza sahasına girer girmez çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

90´ıncı dakikada Oğuz´un pasıyla buluşan Gyasi´nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

90+4´üncü dakikada Vukan´ın vuruşunda kaleciden dönen topa Oğuz Gürbulak´ın düzgün şutunda top ağlara gitti: 4-1.

90+5´inci dakikada Ankara Keçiörengücü atağında Cem Ekinci´nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-2.

DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2020-10-24 22:00:02



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