Samsun'da 30 ton soya ve 126 ton çeltik tohumu üreticilere dağıtıldı

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı üreticilere soya yetiştiriciliği geliştirmesi projesi kapsamında 30 ton soya tohumu, çeltik yetiştiriciliği geliştirme projesi kapsamında ise 126 ton çeltik tohumu dağıtıldığını söyledi.

Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü belirlenmiş tarım politikaları çerçevesinde kırsal hayatın sosyoekonomik açıdan geliştirilmesini, tüketicilerin güvenilir ve yeterli gıdaya ulaşabilmesini, organik ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını, tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, soya yetiştiriciliğini geliştirme projesi kapsamında Alaçam, Bafra, Çarşamba ve Terme ilçelerimizde 285 üreticiye 3 bin dekar alan için 30 ton soya tohumunun yüzde 100 hibe olarak dağıtıldığını belirterek, “Ayrıca üreticilere, 100 kilogram tohum için 1 kilogram olacak şekilde toplam 300 kilogram inokulant dağıtımı yapılmıştır. 2020 yılı için 1 ve 2.ürün yetiştiriciliği yapılan soya için 18 bin 073 da alanda 6 bin 742 ton ürün beklenilmektedir. Çeltik yetiştiriciliğini geliştirme projesi kapsamında ise Alaçam, Bafra, Çarşamba, Terme ve Ondokuzmayıs ilçelerimizde 235 üreticiye 6 bin 300 dekar alan için 126 ton çeltik tohumu, bütçesi yüzde 75 bakanlık hibe desteği, yüzde 25 üretici katkı payı olacak şekilde dağıtılmıştır. 2020 yılı için yetiştiriciliği yapılan çeltik için 196 bin 071 da alanda 190 bin 090 ton ürün beklenilmektedir. Bu üretim alanlarının 680 dekarında Damlama Sulama Modeli uygulanmaktadır” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından, tohumluk kontrol ve sertifikasyon çalışmaları neticesinde yapılan yetkilendirme kapsamında Samsun’da toplam 223 adet tohum bayisi, 13 adet tohum üreticisi ve 52 adet tohum yetiştiricisinin yetkilendirildiğini dile getiren Vali Dağlı, “Sertifikasyon çalışmaları çerçevesinde 2020 yılı üretim sezonunda ilimizde toplam 1.307 dekarlık alanda 13 farklı bitki türünde, 38 farklı çeşitte sertifikalı tohumluk üretimi yapılmaktadır. Ayrıca; 2020 yılı içinde 3 adet fidan üretici ve 3 adet süs bitkisi üretici belgesi verildi. Şeker pancarı üreticilerimize 520 adet, fide üreticilerimize 1804 adet pasaport kesildi. İlimiz genelinde faaliyet gösteren üreticilerimizin üretim alanlarından 95 adet toprak örneği alınıp, sebze fidesi üretimi yapan üreticilerimizden toplam 392 adet beyanname alındı. Son yıllarda tarım sektörüne yönelik teşvik ve desteklerin de verimlilik ve üretimde önemli artışları beraberinde getiriyor. Üreticilerimizin desteklenmeye devam edilecek” diye konuştu.

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