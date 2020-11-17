Artık aynaya bakabiliyor Almanya'dan gelip Samsun'da göz kapağı estetiği oldu

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız tarafından göz kapağı estetiği uygulaması gerçekleştirilen Arife Kırkıçoğlu artık aynaya rahat bir şekilde bakabiliyor. Özgüveni yerine gelen Kırkıçoğlu, artık çok mutlu.

Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, Almanya'dan gelen hastası Arife Kırkıçoğlu'na göz kapağı estetiği uygulaması gerçekleştirdi. İşlemin ardından Beyazyıldız ve Arife hanım kamera karşısına geçerek yaşanan süreç hakkında bilgiler verdiler. Doç. Dr. Beyazyıldız, befaroplasti hakkında bilgilendirirken, Arife Hanım ise mutluğunu dile getirdi.



Özgüven boşluğu oluşturuyor

Doç. Dr. Beyazyıldız, "Dış dünyayı algılamamızda önemli bir rol oynayan gözlerimiz hayatımızda çok önemli yeri vardır. Gözlerimizi koruyan göz kapakları da zamanla ve değişik etkenlerle deformasyona uğramaktadır. Bu anlamda göz kapağı estetiği uygulaması (Blefaroplasti) sıklıkla daha estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla uygulanmaktadır ve dünyada en çok uygulanan estetik cerrahilerinden biridir. Günlük hayatımızda her haliyle dikkat çeken gözler, göz kapaklarında oluşan sarkmalardan ve yıpranmalardan dolayı kişi de yorgunluk ve uykusuz gibi görünüm vermektedir. Bu da kişinin olumsuz haline düşmesine ve özgüven boşluğuna düşmesine, yorgun görünüme ve mutsuzluğuna sebep olmaktadır” dedi.



Doğru hasta doğru yöntem önemli

Beyazyıldız şöyle devam etti: “Hastamıza yaptığımız muayene sonrası blefaroplasti uyguladık. Göz kapağı estetiğinde doğru hasta doğru yöntem çok önemlidir. Buna da alt ve üst göz kapağı estetiği ameliyatı yaptık. Ardından dolgu ve botoks ile mükemmel bir görüntü elde ettik. Hastadan hastaya değişse de lokal anestezi ile bir saat sürüyor operasyon. Hasta hastanede yatmıyor 1 hafta sonra işine dönebiliyor. İyileşme süresi de bir hafta içinde oluyor. 10 gün sonra istediğimiz görüntüye ulaşıyor, 1 ay sonrası ise tamamen farklı bir görünüme sahip oluyor.”



Artık çok mutlu, gülümsüyor

Gerçekleştirdiği başarılı operasyon için doktoru Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız ve ekibine teşekkür eden Arife Kırkıçoğlu ise, "Almanya'dan arkadaşlarımın tavsiyesi ile Samsun'da Büyük Anadolu Hastaneleri'ne geldi. Büyük Anadolu Hastaneleri'ne Almanya'dan çok sayıda arkadaşımın tedavi için geldiğini ve memnun olarak ayrıldığını duymam benim için referans oldu. Yılların verdiği yıpranma ve kilo vermem nedeniyle göz kapaklarımda yıpranma, sarkmalar ve çizgiler meydana geldi. Sabah kalktığımda aynaya baktığımda kendimi yorgun, mutsuz hissediyordum. Bu da bana özgüven eksikliği veriyordu. Ameliyatım ve tedavi sürecim çok başarılı geçti. Sabah kalktığımda kendimi mutlu hissediyorum. Artık aynalara rahat bir şekilde bakabiliyorum. Özgüven yerine geldi. Bu problemi yaşayan herkese bu uygulamayı tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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