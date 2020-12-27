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Rektör Ünal: "Sağlık sadece insanla ilgili değildir, dünyayla da ilgilidir" OMÜ’de Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Konferansı düzenlendi

İHA

Rektör Ünal: "Sağlık sadece insanla ilgili değildir, dünyayla da ilgilidir" OMÜ’de Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Konferansı düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Özellikle sağlık hizmetlerini üreten alanlarımızı bir bütün olarak algılıyoruz. Bunun içine hayvan haklarını ve hayvan hastanesini de koyduğumuzu belirtmek isterim. Sağlık sadece insanla ilgili değildir, aynı zamanda dünyayla da ilgilidir” dedi.
OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Dikmetaş Yardan moderatörlüğünde “Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon” konferansı gerçekleşti. Çevrim içi (online) olarak yapılan konferansın açılış konuşmaları, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Muhammet Ertuğrul Eğin tarafından yapıldı. Konferans programında; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanı Dr. Abdullah Öztürk ve Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanı Uz. Dr. Dilek Tarhan konuşmacı olarak yer aldı.

"OMÜ'nün farklı alanlardaki yükselişi memnuniyet verici"
İlk olarak söz alan Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Muhammet Ertuğrul Eğin, OMÜ'nün farklı alanlarda bir sıçrama yaptığını ve bunun da dünyada üniversiteler arasındaki alan sıralamalarına yansıdığına dikkat çekerek, “Öncelikle OMÜ camiasını tebrik ediyorum. Dünyada tüm üniversiteler arasında yapılan alan sıralamaları 2020 sonuçlarında OMÜ'nün 5 farklı alandaki sıralamada önemli yerlere geldiğini ve 522. sırada yer aldığını memnuniyetle görmüş bulunuyorum. Bu gururu bize yaşattığı için başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Yavuz Ünal olmak üzere tüm Üniversite camiasını tebrik ederim” diye konuştu.

"Sağlıkta kalite çalışmaları ve dönüşüm programı son hızla devam ediyor"
Sağlık sistemindeki kalite ve akreditasyonun önemi ve vazgeçilmezliğine değinen Dr. Eğin, sözlerine şöyle devam etti: “Sağlıkta kalite çalışmaları 2003 yılında yayımlanan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ilk kez sağlık fakültelerinde gündeme geldi. Programın sekiz ana bileşeninden birisi kalite ve akreditasyon olarak belirlendi ve bugüne kadar istikrarlı bir şekilde ve giderek artan bir ivmeyle devam etmekte. Sağlık hizmeti bizim coğrafyamızda 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' bakış açısıyla gerçekleşmektedir. Sağlıkta kalite ve akreditasyon konferanslarının yapılması ve bu konulara odaklanılması, ülkemizin sağlık alanında kararlılıkla gösterdiği duruşunun ve başarısının bir göstergesidir. Erişilebilir, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmetini ülke çapına sunmak, temel gayemizdir. Başta Sayın Rektörümüz olmak üzere konferansta emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim.”
Pandemi koşullarında canla başla çalışan sağlık emekçilerini selamlayan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da, “Öncelikle bu kadar kritik bir zamanda bu kadar önemli bir konuyu gündeme getiren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hem ülke olarak hem de uluslararası alanda Kovid19 pandemi krizindeki bütün imkânlarını seferber eden sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Şu an cephe hattında ön safta yer alan sağlık çalışanlarımızı dikkate aldığımızda kalite çalışmalarını bir anlamda onların emeğine saygı olarak değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör Ünal: "Akreditasyon çalışmaları bizim navigasyonumuz olmalı"
Akreditasyon ve kalite çalışmalarının her zaman önemli olduğuna ama özellikle pandemi sürecinde bu sistemin değerinin daha da öne çıktığına değinen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Sağlık alanındaki kalite çalışmalarının önemi her geçen gün daha da artmakta. Oluşturulacak standartlar, ülkemizin uluslararası alandaki itibarına önemli anlamda katkılar sağlayacaktır. Üniversite olarak eğitim, araştırma geliştirme (ARGE) ve hizmet konusunda bütüncül bir yaklaşımla revizyona girdik. Özellikle sağlık hizmetlerini üreten alanlarımızı bir bütün olarak algılıyoruz. Bunun içine hayvan haklarını ve hayvan hastanesini de koyduğumuzu belirtmek isterim. Sağlık sadece insanla ilgili değildir, aynı zamanda dünyayla da ilgilidir. Dolayısıyla bu duruma bütüncül olarak bakmalıyız. Bu nedenle akreditasyon çalışmaları bizim navigasyonumuz olmalı ve öncelikle kaliteyi merkeze kaynak alarak yolumuza devam etmeliyiz” diyerek sözlerini noktaladı.
Çevrim içi olarak düzenlenen konferansın ilerleyen bölümlerinde ise Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanı Dr. Abdullah Öztürk, “Uluslararası Gelişmeler Işığında Türkiye Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon”; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanı Uz. Dr. Dilek Tarhan da “Sağlıkta Kalite Standartlarında HastaÇalışan Odaklı Hizmetler” konuları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

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