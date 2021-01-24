TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Altay: 0

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TFF 1. Lig'in 18. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 10 mağlup eti.



Maçtan dakikalar

7. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Paixao'nun şutu az farkla auta çıktı.

10. dakikada Nadir'in sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Yalçın'ın kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

36. dakikada Gökhan Karadeniz'in ortasında topa iyi dokunan Burak'ın şutu direkten oyun alanına geri döndü.

38. dakikada Thiam'ın şutu defansa çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Nurullah terse giden topu son anda parmaklarının ucuyla çizgiden çıkardı.

50. dakikada Savicevic'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burak'ın şutunu kaleci Cihan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

65. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar giden Savicevic'in şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

86. dakikada Kubilay'ın kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Nadir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 10





Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Mehmet Tuğral xx, Ali Alp xx

Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Erhan Kartal xx, Kevin Boli xx, Yalçın Kılınç xx, Kerem Can Akyüz xx Brice Dja Djedje xx (Rahman Buğra dk. 89 ?), Vukan Savicevic x (Ferhat dk. 89 ?), Burak Çalık x (Mathias Coureur dk. 74 x), Yasin Öztekin x (Guido dk. 85 ?), Gökhan Karadeniz x (Kubilay dk. 74 xx), Nadir Çiftçi xxX

Yedekler: Ahmet, Yunus Emre, Erkam

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Altay: Cihan Topaloğlu x, Tolga Ünlü xx, İbrahim Öztürk x, Lokman Gör xx, Kadir Yazıcı x, Khaly Thiam x (Yekta dk. 90 ?), Jasmin Scuk x (Yılmaz dk. 85 ?), Leandro Kappel xx, Ziya Alkurt x (Eren dk. 90 ?), Erhan Çelenk x (Regattin dk. 81 ?), Marco Paixao x

Yedekler: Evrim, Berkay, Çağlar, Rıdvan, Abdullah, Kazımcan

Teknik Direktör: Yücel İdiz

Goller: Nadir (dk. 86) Samsunspor

Sarı kartlar: Djedje, Savicevic, Ertuğrul Sağlam (T. D.) (Samsunspor), Thiam (Altay)

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