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Herkes için sağlık diyeli 12 yıl oldu Samsun'da hastane 12 yılda 4 milyon hastaya umut ışığı oldu

İHA

Herkes için sağlık diyeli 12 yıl oldu Samsun'da hastane 12 yılda 4 milyon hastaya umut ışığı oldu

Samsun'da açıldığı günden bugüne kadar 3 milyon 700 bini aşkın ayakta, 300 bini aşın da yatan hastaya umut ışığı olan VM Medical Park Samsun Hastanesi 12. yaşını kutluyor.
Bünyesinde bulundurduğu 950 sağlık personeli, 140 doktor, 43 branş, 122 poliklinik, 112 yoğun bakım yatağı ve toplamda 307 yatak kapasitesi ile hizmete devam eden VM Medical Park Samsun Hastanesi 12 yaşını kutluyor. Açıldığı günden bugüne kadar 12 yılda 3 milyon 700 bini aşkın ayaktan hastaya umut ışığı olurken 300 bini aşkın yatan hasta da tedavi edildi. Kanserle mücadele eden 94 bin hasta yeniden hayata bağlandı. 150 bin başarılı ameliyata imza atıldı.

12 bin bebek hayata gözlerini açtı
Sağlıklı gelecek için 12 yılda 245 bin çocuğu sağlığına kavuşturuldu. 12 bin bebek hastanede dünyaya gözlerini açtı. 7 gün 24 saat kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunabilmek için acil servise gelen 772 bini aşkın hasta tedavi edildi. Hekim kadrosu ve ileri tıp teknolojileri ile kişilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gece gündüz mesai yapan VM Medical Park Samsun Hastanesi, kuruluşunun 12. yılını doldurmanın mutluluğuyla multidisipliner sağlık hizmetine devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Hakan Özcan, “2009 yılında heyecanla ilk adımı attığımız bu zorlu yolculuğumuzda 12. yıla ulaşmanın gurunu yaşıyoruz. Bizler 12 yıl önceki heyecanımızı, özverimizi, enerjimizi sizlerin sayesinde hiç kaybetmedik. Birlikte geçen zamana çok büyük başarılar sığdırdık, gücümüze güç kattık. Önümüzdeki yıllarda da aynı hassasiyetle yolumuza devam edeceğimizden hiç şüpheniz olmasın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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