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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: "Vakalardaki artış bölgenin iklim şartlarıyla ilgili"

İHA

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüs vaka sayılarındaki artışa değinerek, "Bu artışın bölgenin iklim şartlarıyla da ilgili olduğunu görüyoruz. Süreci takip ediyoruz. Vaka sayılarının artması, Türkiye ortalamasının üzerine çıkması halinde mutlaka ilave tedbirlere ihtiyaç duyulacaktır" dedi.

Başkan Demir: "Vakalardaki artış bölgenin iklim şartlarıyla ilgili"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüs vaka sayılarındaki artışa değinerek, “Bu artışın bölgenin iklim şartlarıyla da ilgili olduğunu görüyoruz. Süreci takip ediyoruz. Vaka sayılarının artması, Türkiye ortalamasının üzerine çıkması halinde mutlaka ilave tedbirlere ihtiyaç duyulacaktır” dedi.
Bir yaygın TV kanalına video konferansla katılan Başkan Mustafa Demir, son dönemde Karadeniz’de artan korona virüs vakaları üzerine değerlendirmede bulundu. Samsun’un ilk 5 il arasında yer almasının bölgesel, kültür, sosyal hayat ve iklim şartlarının etkili olduğunu düşündüklerini ifade eden Başkan Demir, “Pandemi sürecinde bir yılı dolduruyoruz. Samsun’da belediyemiz, valilik bünyesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ciddi çaba sarf ediyor. Dezenfekte, maske ve sosyal mesafe, özellikle HES kodu uygulamalarına ilişkin her yerde çok sayıda denetleme yapıyoruz. Halkımız da kurallara büyük ölçüde uyuyor. Sanıyorum mevsimin verdiği özellik itibariyle iklimin kış şartlarıyla birleşmesi, bölge insanımızın kültürel özellikleri, geleneklerine bağlılığı, ailelerin çok sık bir araya gelmesi, bir kısım düğünler ve benzeri buluşmaların etkili olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
Vatandaşlardan sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat etmelerini isteyen Başkan Demir, şunları söyledi:
“Sosyal mesafe ve maske takma başarılamadığı için vaka sayıları artırıyor. Başka bir neden de yok. Samsun, 4 ulaşım arterinde bölgenin merkezi ve giriş çıkış noktası. Bu etkili oluyor. Akraba ilişkileri Karadeniz’de yoğundur. Hafta sonları bir araya gelinmeyle ilgili yaptırdığımız kültürel çalışmalara ilişkin veriler var. Biz büyükşehir belediyesi olarak sürekli halkımızı uyarıyor ve sosyal mesafeye dikkat çekiyoruz. Pandeminin ilk başladığı zamanlarda son bahara kadar Karadeniz Bölgesi, vaka sayılarına en az görüldüğü bölgeydi. Bu artışın bölgenin iklim şartlarıyla da ilgili olduğunu görüyoruz. Süreci takip ediyoruz. Vaka sayılarının artması, Türkiye ortalamasının üzerine çıkması halinde mutlaka ilave tedbirlere ihtiyaç duyulacaktır. Pandemi kurulunda da bunları sık sık değerlendiriyoruz. HES kodu uygulamasına büyük önem veriyoruz. İnsan hareketliliğinin fazla olduğu pazarlar, caddeler AVM’lerde, toplu taşımalarda çok dikkat ediyoruz. Önümüzdeki günlerde düşüşe geçmesini bekliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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