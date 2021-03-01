Cumhurbaşkanı desteği Kavak OSB’yi uçurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5.inci bölge teşvik kapsamına alınan Kavak, biranda bölgenin en cazip OSB’sine sahip oldu.

Samsun Valiliği ve Kavak Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 5. Bölge Teşvik Kapsamına alınan Kavak Organize Sanayi Bölgesinde yatırımcılardan gelen taleplere yanıt verebilmek amacıyla 500 dönüm alanı kapsayan 2. Etap alan genişletme çalışmaları başlattı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı,“ Samsun’un en popüler ve en cazip OSB’si Kavak’ta kuruluyor” derken Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu "Tüm imkânlarımızla gelecek yatırımcıların yanlarındayız” dedi.

Samsun Valisi Doç Dr. Zülkif Dağlı, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve Kaymakam Ömer Saygılı ile Kavak OSB’de incelemelerde bulundu. Bazı sanayi tesislerini gezerek işadamları ile sohbet eden Vali Dağlı, Kavak Organize Sanayi Bölgesi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 5. Bölge teşvik kapsamına alındığını hatırlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile teşvik kapsamına dahil edilen Kavak, Samsun'un en popüler ve en cazip Organize Sanayi Bölgesi oldu” dedi.



Cazibesi daha artacak

Vali Dağlı, ilçenin Karadeniz'i Anadolu’ya bağlayan güzergâh üzerinde yer alması, Kara, Deniz, Hava ve Demiryolu gibi ulaşım hatlarına 25 dakika gibi bir mesafede bulunmasına ilaveten teşvik kapsamında yer almasının yatırımcıya cazipliğini artırdığını ifade etti. Birinci etabı tümüyle dolan OSB’de yatırımlarının hızla ilerlediğini ve bölgenin kısa sürede üç bin 500 kişiye istihdam kapısı olacağını anlatan Dağlı, şöyle devam etti:

“İlçenin istihdamda ulaşacağı bu rakam çok önemli. Ama bu da yetmez daha fazla cazibe merkezi olmak gerek. Teşvik kapsamında olması nedeniyle ilgi gören Kavak OSB’ de ilk etap doldu. Şimdi taleplere yanıt vermek için 500 dönüm daha genişletme çalışmalarına başladık. Kavak Belediyesi bu faaliyetleri sürdürüyor. Kısa sürede altyapısını ve kamulaştırmaları yaparak yatırımcılara tahsisini yapacağız. İlçe için güzel ve umut verici bir durum. Bittiğinde bölgenin cazibesi daha artacak. Samsun’un en popüler en cazip OSB’si Kavak’ta olacak. Zaten mevcut durumu da bunu gösteriyor.”



Yatırımcıya tam destek

Bölgede bugüne kadar toplam 40 firmaya 47 parsel tahsis edildiğini ve bu firmalardan 30 parselde 28 firmanın üretime geçtiğini ifade Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da OSB’de 12 parselin inşaat, 5 parselin de proje aşamasında bulunduğunu söyledi. Ülke yatırımcılarını ilçesine davet eden Başkanı Sarıcaoğlu, “Kavak artık 10 yıl öncesini ilçesi değil. Bugün Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, milletvekillerimizin destekleriyle her alanda kalkınan, gelişen, modern şehir olma yolunda ilerleyen, yaşam standardı ve refahın sürekli arttığı bir Kavak var. Artık sanayileşme yolunda emin adımlarla ilerleyen yüzlerce insana iş ve aş kapısı olan bir Kavak var. Çok yakında tamamlayacağımız OSB 2. Etap çalışmalarıyla daha fazla fabrikaya ev sahipliği yapacağız. Tüm imkân ve desteklerimizle ilçemize gelecek yatırımcılarımızın yanlarında olacağız” diye konuştu.

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