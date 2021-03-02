Kaymakamdan 'yüz yüze' inceleme

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, yüz yüze eğitime başlayan okullarda incelemelerde bulundu.

Şehit Erdal Bolat Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Zaman, burada bilgisayar bölümünde eğitim gören öğrenciler ve yüz yüze eğitime başlayan 12. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet edip, bol bol nasihat ve tavsiyelerde bulunan Kaymakam Zaman, 12. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerle sohbet etti. Okul Müdür Yardımcısı Eyüp Güler’den yürütülmekte olan eğitim öğretim faaliyetleri ve pandemi nedeniyle uygulanmakta olan tedbirler hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra okul kütüphanesini ve bilgisayar laboratuvarını gezen Kaymakam Zaman, Eyüp Güler’e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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