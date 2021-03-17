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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik’te 7 bin 442 bina dezenfekte edildi

İHA

Canik’te 7 bin 442 bina dezenfekte edildi

Türkiye'de ilk görüldüğü andan itibaren korona virüs salgınıyla mücadelesini aralıksız sürdüren Canik Belediyesi, vatandaşlardan çağrı merkezine gelen dezenfekte taleplerini anında işleme koyarak gerçekleştiriyor.
Canik Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Birimi ekiplerince belediyenin çağrı merkezini arayarak oturdukları binalarının dezenfekte edilmesini isteyen vatandaşların talepleri doğrultusunda bugüne kadar 7 bin 442 bina dezenfekte edildi.
Belediyenin 444 55 90 telefon hattına ve 0505 160 55 90 whatsapp hattına gelen dezenfekte talepleri, vatandaşların istekleri doğrultusunda adreslerine gidilerek genel kullanım alanları baştan aşağı dezenfekte ediyor. Özel giysili dezenfeksiyon ekipleri, kapı girişlerinden merdivenlere, asansörlerden çocuk oyun alanlarına kadar tüm ortak kullanım alanlarını ücretsiz olarak detaylı bir şekilde ilaçlayarak virüsten arındırıyor.
Günde yaklaşık 50 dezenfekte talebini yerine getiren Canik Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı dezenfektan ekipleri salgın hastalığın ülkemizde görüldüğü andan itibaren bu gün kadar 7 bin 442 binada dezenfekte çalışması yaptı

Günün her saati mücadeleye devam
Son vaka görülene kadar salgınla mücadeleden asla taviz vermeyeceklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Salgının ilk görüldüğü andan itibaren salgın hastalıkla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Dezenfekte ekiplerimiz vatandaşlarımızdan gelen dezenfekte taleplerini anında gerçekleştiriyor. İlçemiz genelinde bu güne kadar 7 bin 442 binamız vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ücretsiz bir şekilde detaylı olarak dezenfekte ediliyor. Bunlarla birlikte özellikle vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları başta olmak üzere eğitime başlayan okullarımız, camilerimiz, aile sağlık merkezlerimiz, kamu kurumlarımız, taksi, dolmuş, otobüs duraklarımız, park ve bahçelerimiz, semt pazarlarımız, bay ve bayan kuaförlerimiz, eczanelerimiz, bankamatikler ve sosyal donatı alanlarının tamamı ekiplerimizce düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor. Marketlerimizde, fırınlarımızda, pazar yerlerimizde denetimlerimiz sürüyor. Cadde ve sokaklarımız, pazar yerlerimiz antibakteriyel sabunlu suyla yıkanıyor. Günün her saatinde, ihtiyaç duyulan her yerde, son vaka görülene kadar salgınla mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Maviye dönüş için birlikte mücadele şart
Salgınla mücadeleyi hep birlikte sürdürmedikçe başarılı olmanın mümkün olmadığını belirten Başkan Sandıkçı, “Ancak ve ancak salgına karşı bir ve beraber mücadele içinde olmayı başarabilirsek normal yaşantımıza dönebiliriz. İlçemizdeki esnaf kardeşlerimizle sık sık bir araya gelerek önlemler konusunda paylaşımda bulunuyoruz. Zorunlu olmadıkça evimizde kalalım duyurularımız ekiplerimizde ilçemiz genelinde devam ediyor. Ekiplerimiz ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gerekli hijyen paketlerini ulaştırıyor. Semt pazarlarımızda maske dağıtımıyla birlikte dezenfekte standımızla sağlıklı yaşam için mücadelemizi sürdürüyoruz. Sağlığımızı tehdit eden bu illetten kurtulmak için gereken her şeyi yapıyoruz. Bizler salgınla mücadelemizi sürdürürken siz vatandaşlarımızdan da isteğimiz lütfen tedbirleri elden bırakmayalım. Zorunlu olmadıkça akraba ziyareti yapmayalım. Zorunlu olmadıkça toplu ulaşım araçlarını kullanmayalım. Maske mesafe, temizlik ve hijyen konusunda çok daha hassas olalım. Ancak bu şekilde normal yaşantımıza, yasaksız yaşantımıza dönebiliriz. Ancak bu şekilde ilimizi kırmızıdan maviye dönüştürebiliriz” diye konuştu.

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