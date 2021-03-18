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Karadeniz´de hamsi azaldı, `çaça´ avı başladı

DHA

Karadeniz´de hamsi azaldı, `çaça´ avı başladı


Yaprak KOÇER-Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da hamsiden ümidini kesen balıkçılar çaça balığı avına yöneldi. Balıkçılar, balık unu, yağı ve yemi olarak fabrikalarda işlenen çaça avını bu yıl bir ay erken başlattı.
Samsun'da balıkçılar çaça balığı avcılığına bu yıl yaklaşık bir ay önce başladı. Kentte hamsiden ümidini kesen balıkçılar çaça balığı avcılığına yöneldi. Denizlerle av yasağının 15 Nisan´da başlayacak olmasına rağmen Samsunlu balıkçılar, her yıl av kapsamında bulunmayan çaça avcılığını 15 Mayıs'a kadar avlayabiliyor. Ancak bu yıl hamsiden umduğunu bulamayan balıkçılar, çaça avına 15 Nisan'dan önce başladı.
Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, hamsinin boyundan dolayı sıkıntı olduğunu söyleyerek "İklimlerden dolayı denizde plakton olmadığından dolayı bu sene hamside bir sıkıntı var. Yerini çaça ile doldurmaya çalışacağız. Çaça avına bu sene biraz daha erkenken başladık. Az oluyor ama ayakta durmaya çalışıyoruz. Bundan sonra çaça ile devam edeceğiz. Hamsi denizde var ama tutamıyoruz. İnşallah seneye daha iyi olur. Bizi ayakta tutacak olan çaça" dedi.
Çaçanın yörenin balığı ve balıkçılar için de çok önemli olduğunu belirten Malkoç, "Hamsi olmasa Allah buradan rızkımızı verecek. Gırgırların bir kısmı istavrite döndü bir kısmı orkinosa gidecek bizim de bölgenin balığı çaça olduğu için biz de çaça avlıyoruz, 15-20 günden beri çaça avcılığı yapıyoruz. Normalde çaça avcılığı Nisan'da başlardı. Çaça balık unu, balık yağı ve balık yemi sanayinde kullanılıyor. Çiftlik balıklarının yemi bundan sağlanıyor. Karadeniz'de 15-Nisan-15 Mayıs tarihlerinde de sadece Samsun'da çaça avcılığına izin veriliyor. Çaça bu bölgenin balığı" diye konuştu.  
Balıkçı Uğur Kırbaş, sezon sonuna yaklaşıldığını ancak vatandaşların balığa talebinin devam ettiği belirterek "Vatandaşlarımızın balığa olan talebini karşılamaya çalışıyoruz. Son dönemde kefal yoğun olarak geldi. Fiyatlarda da artış olmadı, eski fiyatlar devam. Hamsi 20, mezgit-barbun 20-25 lira, Yaklaşık bir aya daha satışlarımız böyle devam eder diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Miraç ŞENTÜRK
2021-03-18 08:30:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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