LGS adaylarına online takviye dersler

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrencilerin istifadesine sunduğu online takviye dersler sürüyor. Derslere katılarak verilen şifreli soruları bilen 8. sınıf öğrencilerine kazandıkları hediyeler, kargoyla gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi, korana virüs nedeniyle eğitimleri aksayan öğrencilere Uzaktan Eğitim ve Öğretim Takviye Dersleri Projesi başlattı. Bir ilke imza atan Büyükşehir Belediyesi’nin LGS’ ye girecek öğrencilere yönelik SBB TV YouTube kanalından başlattığı canlı takviye dersler yoğun bir katılımla devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel okulların iş birliğiyle startı 11 Ocak tarihinde verilen online takviye derslerinde 13 özel okuldan 26 gönüllü öğretmen, konu anlatımları ve soru çözümleriyle öğrencilerin bilgileri pekiştiriliyor. Hafta içi her gün için 18.30 20.30 saatleri arasında yapılan online canlı derslerde öğretmenler, Türkçe, matematik, fen bilimleri ve rehberlik konularında LGS adaylarını sınava hazırlıyor.

6 Haziran 2021 Pazar Günü yapılacak LGS’ ye yaklaşık 2 aylık süre kalırken, takviye canlı derslere olan ilgi ise her geçen gün artıyor. Haftanın 5 günündeki dersler sırasında verilen şifreleri not eden öğrenciler, soruların cevaplarını 0 505 195 50 00 numaralı whatsapp hattına göndererek hediyeler kazanıyor. Akıllı saat, oyuncu kulaklığı, çift taraflı flash bellek, powerbank, spor aletleri, çanta veya akıllı bileklik kazanan ilk 30 öğrencinin isimleri cuma günleri açıklanarak kargoyla adreslerine gönderildi. Bugüne kadar ise toplam 139 öğrenci hediyelerine kavuştu.

Online canlı derslerle ilgili değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilginin beklenin üzerinde gerçekleştiğini söyledi. SBB TV YouTube kanalında yüklü olan derslerin 2,5 ayda 60 bin 897 kez izlendiği bilgisini veren Başkan Demir, “Pandemi sebebiyle öğrencilerimiz yüz yüze eğitimden uzak kaldıkları için canlı derslerimize önemli oranda ilgi gösterdi. Gerek gönüllü öğretmenlerimiz gerekse öğrencilerimiz, büyük özveri örneği sergiledi. Tüm öğrencilerimizin verdikleri emeklerin karşılığını alacaklarına inanıyorum. Bu sebeple LGS’ ye girecek öğrencilerimize sınavda başarılar diliyorum. Desteklerinden dolayı da İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen ile özel okullarımızın değerli yönetim ve gönüllü öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.