Samsun'da 5 katlı apartmanda yangın

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Oğuzhan UYSAL/ SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'da 5 katlı binanın 4´üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenevler Mahallesi´nde bulunan 5 katlı binanın 4´üncü katındaki dairede saat 13.00 sırlarında bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye haber verirken, binadakiler de dışarı çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürdü. Hasara neden olan yabancı uyruklu kişiye ait evin boş olduğu, öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun

2021-04-19 14:58:38



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