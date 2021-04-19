Masaj yaptırmak isterken 9 bin lira dolandırıldı

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da masaj yaptırmak için internette gördüğü ilanla bağlantı kuran bir kişi 9 bin lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Fenk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.(31) masaj yaptırmak için internette gördüğü ilan ile bağlantıya geçti. İlandaki kadının hesabına toplamda 9 bin lira para yatıran A.K., dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.