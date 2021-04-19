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Ertuğrul Sağlam: “Başkan kulübün sahibi, yarın bizim de görevimize son verebilir”

İHA

Ertuğrul Sağlam: “Başkan kulübün sahibi, yarın bizim de görevimize son verebilir”

– Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 3 futbolcunun Başkan Yüksel Yıldırım tarafından kadro dışı bırakılmasının ardından, “Sonuçta başkan, kulübün de sahibi, takımın da sahibi. Yarın bizim de görevimize son verebilir yani. Böyle bir şey var elinde” dedi.
TFF 1. Lig’de sahasında Bursaspor’u ağırlayan Samsunspor’da Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı ve hafta içi yaşanan olayları değerlendirdi.
41 gibi net bir sonuçla galip geldikleri için mutlu olduğunu dile getiren Ertuğrul Sağlam, “Caner Arıcı, Burak Çalık ve Kerem Can Akyüz, yönetimin ve başkanımızın aldığı karar neticesinde aramızdan ayrıldılar. Bununla alakalı çok çirkin şeyler yazıldı. Kamuoyunda çok pis şeyler konuşuldu. Bu çocuklar bizim kardeşlerimiz ve çok düzgün de insanlar. O yüzden böyle zor durumda bırakmamak lazım. Biraz vicdan sahibi olmak lazım. Yok yumruk atmışta, küfür etmişte, karşı çıkmışta filan gibi bir şey olmadı. Sadece başkanın almış olduğu bir karardı bu. Teknik bir karardı. Bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim” diye konuştu.

“Başkan yarın bizim de görevimize son verebilir”
Burak, Caner ve Kerem’i kadro dışı bırakmayı düşünmediğini ve başkanın kulübün sahibi olduğunun altını çizen Sağlam, şunları söyledi:
“Ben bu 3 arkadaşımızı kadro dışı bırakmayı düşünmemiştim. Bu tamamen başkanın kendi kararıdır. Sonuçta başkan, kulübün de sahibi, takımın da sahibi. Yarın bizim de görevimize son verebilir yani. Böyle bir şey var elinde. Başkan futbolcuların neden kadro dışı kaldığını kamuoyuna net bir şekilde açıkladı.”

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