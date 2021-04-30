Pandemi, prefabrik evlere ilgiyi artırdı



Hakan AKGÜNOğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da salgın sürecinde kalabalıklardan uzak durup, doğayla iç içe yaşam sürmek isteyenler, konteyner ve prefabrik evlere yöneldi. Kısa sürede imal edilebilen evlerde talep artışı olduğunu belirten üretici Erkut Erbil, "Aşırı rağbet var. Talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte vatandaşlar, doğayla iç içe bir yaşam için kırsal bölgelere yöneliyor. Arazilerine ev yaptırmak isteyenler, daha zahmetsiz olan tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen ve bir hafta içerisinde, talebe göre hazırlanıp montajı yapılabilen prefabrik ve konteyner tarzı evleri tercih ediyor. Karadeniz'de kent kalabalığından uzaklaşmak isteyenler de yoğun talep gösterip kurdurdukları evlerde; doğayla iç içe izole yaşam sürüyor. Tercihe göre kısa sürede imal edilebilen konteyner ve prefabrik evler, sokağa çıkma kısıtlamalarında evde sıkılan vatandaşların da adresi oluyor. Konteyner ve prefabrik evler, boyutuna göre 30 bin ila 600 bin lira arasında alıcı buluyor.

'AŞIRI DERECEDE RAĞBET VAR'

Prefabrik ve konteyner ev üretimi yapan firma yetkilisi Erkut Erbil, talep yoğunluğu yaşadıklarını belirterek, "Salgın sonrası insanlar artık doğaya kaçmak istiyor. Bu süreçte konteyner ve prefabrik evlere rağbet çoğaldı. Şu an tam kapasiteyle çalışıyoruz. İmalatımız devam ediyor. 21 metrekareden başlayıp istediği şekilde ve boyutta konteyner evler yapıyoruz. Bu tarz evlere herkes sahip olabilir tamamen bütçe ile ilgili bir konu. Biz standart bir ölçü değil de istediği ölçülerde ve tarzda üretim yapıyoruz. Samsun ve bölgede prefabrik eve de konteyner eve de aşırı derecede rağbet var. Kısacası talep patlaması var yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

'DOĞAYA EĞİLİM TALEBİ ARTIRDI'

Vatandaşların koronavirüs sonrası doğaya eğilimi olduğunu söyleyen İnşaat Mühendisi Murat Dinçer de, "Virüs belası sonrası vatandaşların doğaya eğilimi oldu. Bunun sebebi ise kalabalıklardan uzaklaşmak ve kendilerini karantinaya almak. Bu karantinayı da ev içerisinde ya da dört duvar içinde değil, doğayla iç içe ve aktif olarak konteyner ve prefabrik evlere rağbet gösterdi. Normal süreden daha fazla bir talep var. Biz işimizde kalıplaşmışın dışına çıkarak imal ediyoruz. Bunun ile ilgili belli başlı kalıp projeler vardır. Biz bunu geliştirdik. Vatandaş mesela mutfağı ya da banyonun yerini değiştirmek istiyor. Yapının şeklini değiştirmek istiyor. Biz de buna göre proje çizip sunuyor ve üretim yapıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN, Oğuzhan UYSAL

2021-04-30 10:49:43



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