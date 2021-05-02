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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tüfekle kendini vurdu

İHA

Tüfekle kendini vurdu

Samsun'da bir kişi tüfekle kendini vurarak hayatını kaybetti.
Olay, Canik ilçesi Hacınaipli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren 55 yaşındaki Aydın Çiçek, evinin önünde tüfekle kendini vurdu. Çiçek olay yerinde hayatını kaybetti. Aydın Çiçek'in cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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