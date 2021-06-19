İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da inşaattan düşen işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde 13 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Osman Altuntaş inşaatın 3. katında kalıp çakarken dengesini kaybederek yere düştü. Yaralı işçini düştüğünü gören ve sesini duyanlar 112 ekiplerine haber verdi. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Osman Altuntaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.