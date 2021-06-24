‘İngilizce Dijital Ders Tasarım Kursu’na TÜBİTAK’tan destek

TÜBİTAKBİDEB 2237A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Emrah Ekmekçi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan ‘İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik İngilizce Dijital Ders Tasarım Kursu’ TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

1416 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlik ile Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, MütercimTercümanlık (İngilizce), İngiliz Dil Bilimi, Çeviri Bilim (İngilizce) ve İngiliz Dili ve Kültürü bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören İngilizce Öğretmen adaylarının İngilizce dijital ders tasarımı için gerekli bilgi ve teknoloji araçlarının kullanımı konusunda farkındalıklarını arttırmak amaçlanıyor. Verilecek kurs sayesinde bu araçların farklı dil becerileri özelinde sınıf içi kullanımlarını tanıtmak ve öğretmen adaylarının pedagojik ve alan bilgilerini teknoloji bilgileriyle bütünleştirmelerine yardımcı olunacak.

5 farklı üniversiteden alanında etkin 8 akademisyenin eğitici olarak yer alacağı ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek etkinlik tamamen ücretsiz olacak.

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