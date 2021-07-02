En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Bafra ilçesinde geri geri gelen otomobile çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İsmetpaşa Mahallesi İshaklı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan elektrikli bisiklet sürücüsü Mithat Kaygusuz, park halinde bulunduğu yerden geri geri gelen İlyas Ç.(49) idaresindeki 34 CLV 884 plakalı otomobile çarptı. Yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.