Çöpten vitrine camın serüveni Öztürk: "Camı ateşte dans ettiriyoruz, çöpten de vitrine taşıyoruz"

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde el sanatları kurslarından biri olan cam kursu, pandemi nedeni ile verilen aranın ardından eğitimlere tekrar başladı.

19 Mayıs ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan biri olan cam sanatını gelecek kuşaklara aktarmak ve kadınların ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kurulan Cam Sanat Atölyesi'nde hem boş zamanlarını değerlendirmek hem de meslek edinmek amacıyla cam işleme sanatını öğreniyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kurstaki kadınlar ilk olarak camı tanıyarak, ateşi nasıl kullanacaklarını öğreniyorlar.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici olarak görev yapan Ayşenur Öztürk tarafından verilen kurs 4 ay sürecek. Kurs sonunda eğitimlerini tamamlayan ev kadınları başarı belgelerini alarak, çöpten topladıkları camları süs eşyasına dönüştürecekler.



"Camı ateşte dans ettiriyoruz, çöpten de vitrine taşıyoruz"

Usta Öğretici Ayşenur Öztürk, “Cam sanatı sıcak cam şekillendirme kursu veriyorum. Osmanlı döneminden bu zamana gelmiş unutulmaya yüz tutmuş el sanatı olarak geçiyor. Doğaya katkımızda oluyor. Doğada 3 buçuk yılda erimeyen cam atıklarımızı biz burada ateş de şalama da eriterek ev hanımlarıyla beraber şekil veriyoruz. Önce kursiyerlerimize camı tanıtıyoruz. Camın erime seviyesini, nasıl eritmesi gerektiğini, şalamayı tanıtıyoruz. Ateşi nasıl kullanacağını öğretiyoruz. Çünkü ateşi 800 ila 1000 2000 bin derece arasında ateş değişiyor. Cam atıklarımızı burada eriterek şekil veriyoruz. Kesinlikle kalıp kullanmıyoruz. Kendine özgü figürler ortaya çıkıyor. Birinin yaptığı ötekine asla benzemiyor. Parmak izi gibi düşünün. Herkesin parmak izi ayrı, o şekilde camı ateşte dans ettiriyoruz, çöpten de vitrine taşıyoruz" dedi.

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