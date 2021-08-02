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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Kur'an-ı Kerim kursu açtı

İHA

Büyükşehir Kur'an-ı Kerim kursu açtı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Mahalle Kültür ve Yaşam Evi'nde Kur'anı Kerim kursuna katılan çocuklarla çeşitli etkinlikler düzenledi.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Kadıköy Mahalle Kültür ve Yaşam Evi'nde Kur’anı Kerim kursu açan Büyükşehir Belediyesinin kurslarına Samsunlu çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösterdi. 815 yaş arasındaki 30 çocuğun eğitim aldığı kurslarda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen müfredatla temel dini bilgiler öğretiliyor.

Hem Kur'an öğrendiler hem ata bindiler
Kur’an öğrenme kursuna katılan çocukların hem kursa ilgilerinin artması hem de sosyalleşmeleri için Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Binicilik Tesisleri'ne götürüldü. İlk kez ata binen çocuklar Kur'an okumanın sevinciyle beraber ata binmenin heyecanını da yaşadıklarını dile getirerek, "Yaz aylarımızı Kur'anı Kerim öğrenerek geçiriyoruz. Bugün de buraya atlara binmek için geldik, çok eğlendik. Bize bu imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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