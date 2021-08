Samsun'da down sendromlu çocuklar için eğlenceli kamp

Engelli bireylere ‘Bu Kampta Hayat Var’ projesi kapsamında ücretsiz tatil yapma imkanı sunan Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu kez down sendromlu çocukları misafir etti. Eğlence kampına katılan 15 down sendromlu çocuk, düzenlenen etkinliklerde gönüllerince eğlendi.

Pandemi sürecini evlerinde geçiren 17 ilçedeki engelliler için yaz tatil kampları organize eden Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Mavi Işıklar Engelliler Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaz tatili kampı organize etti. Ağustos ayında başlayan 3’er günlük kamplardan il genelindeki engelli vatandaşlar yararlanıyor. 40 kişilik gruplar halinde ekim ayına kadar sürmesi planlanan kamplar için merkez, kapılarını bu kez de down sendromlu çocuklara açtı. 2326 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kampa aileleriyle birlikte 15 down sendromlu çocuk katıldı. Restoran, yüzme havuzu, duş, giyinme kabinleri, çocuk oyun ve spor alanlarının bulunduğu kampta çocuklar için tanışma, sanat, ponpon, hulahop, tavşanlı kutu ve koordinasyon gibi çok sayıda etkinlik yapıldı. Ayrıca açık hava şenliğinde gönüllerince dans edip keyifli zaman geçiren çocuklar, yapılan şehir turu ile Samsun’un tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını da gezdi.

Kamp sayesinde çocuklarının tatil yapıp moral depoladığını ifade eden aileler, çok mutlu olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür etti.

