Samsun Sağlık Müdürü Oruç: “İkinci doz aşı oranımız birçok ilçemizde yüzde 60’ın altında”

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Birinci doz aşıda il olarak istenen seviyedeyiz. Ancak ikinci doz aşı oranımız birçok ilçemizde yüzde 60’ın altında kalmış durumda” dedi.

Samsun’da yürütülen aşı çalışmaları, ilçelerin aşılanma oranları hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Birinci doz aşıda il olarak istenen seviyedeyiz. Ancak ikinci doz aşı oranımız birçok ilçemizde yüzde 60’ın altında kalmış durumda. Birinci doz aşılarını olan vatandaşlarımız ikinci dozlarını erteliyorlar. Bunu yapmayalım. Veriler bize aşısını erteleyen vatandaşlarımızın, hiç aşı yaptırmayanlar gibi yoğun bakımda yatma ve hayatını kaybetme riskine sahip olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Oruç, açıklamasına şöyle devam etti:

“Samsun’da Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın talimatlarıyla yürüttüğümüz aşı çalışmalarında birinci dozda il olarak istenen seviyedeyiz. Yüzde 75 aşı oranının üstüne çıkarak, ilimizi mavi renge taşıdık. Ancak aşı oranlarını detaylı incelediğimizde ikinci ve üçüncü dozlarda yavaş yavaş geç kalmaya başladığımızı, birinci ve ikinci dozlarını olan vatandaşlarımızın bir sonraki dozlarını ertelediklerini görüyoruz. Birçok ilçemizde ikinci doz aşı yaptırma oranımız yüzde 60’ın altında gözüküyor. 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Canik, Çarşamba, İlkadım, Kavak, Salıpazarı, Tekkeköy ve Vezirköprü ilçelerimizde durum böyle. Yani bu ilçelerimizde, ilk doz aşısını yaptıran vatandaşlarımızın neredeyse yarısı ikinci dozlarını hakları olduğu halde yaptırmamış, aşılarını ertelemiş durumda. Aşımızı ertelememiz virüse karşı bağışıklığımızın düşmesine neden olduğu gibi, ona yeniden yayılım imkânı da tanıyor.”



“Yüzde 90’ı birinci doz aşılarını yaptırıp ikinci dozları yaptırmayanlardan”

“Aşı ertelemenin oluşturduğu tablo maalesef yoğun bakım yatış ve ölüm oranlarımıza da yansıyor” diyen Oruç, “Yoğun bakımlarımızda yatan ve Kovid19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın büyük bir kısmı aşısız; aşısı olanların da yüzde 90’ı birinci doz aşılarını yaptırıp ikinci dozları yaptırmayanlardan ya da ikinci doz aşısını mart, nisan dönemlerinde yaptırmış, hakkı olduğu halde 3. doz aşısını erteleyen vatandaşlarımızdan oluşuyor. Veriler bize aşısını erteleyen vatandaşlarımızın, hiç aşısını yaptırmamış vatandaşlarımızla aynı oranda yoğun bakıma yatışı yapılma ve hayatını kaybetme riskine sahip olduğunu gösteriyor. Yani ilimizde yeni bir pik olacaksa bu, aşını yaptırmayanlar ya da aşısını erteleyenler nedeniyle olacak gibi gözüküyor. Buna izin vermeyelim. Aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Kovid19 ile hayatımız üzerine kumar oynamayalım. Tek ya da eksik doz aşının bizi korumaya yetmeyeceğini, unutmayalım. Özellikle ikinci doz Sinovac aşısını mart, nisan aylarında yaptırmış olup, üçüncü dozunu henüz yaptırmayan 50 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı vakit kaybetmeden aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz. El birliğiyle birinci dozda maviye taşıdığımız şehrimizi, ikinci doz oranlarımızda da maviye taşıyalım. Koronanın yaşattığı acılardan kurtulmak için lütfen aşılarımızı ertelemeyelim, aşısını yaptırmakta tereddüt edenleri ikna edelim. Koronanın sevdiklerimizi elimizden çekip almasına izin vermeyelim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.