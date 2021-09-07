TARSİM heyetinden Samsun’a ziyaret

TARSİM heyeti, hizmete yeni açılan Tarsim Samsun Bölge Müdürlüğü’nü ve paydaş kurumları ziyaret etti.



TARSİM, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’ni yaygınlaştırmak ve memnuniyeti daha üst seviyelere taşıyabilmek amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda yılın başında faaliyetlerine başlayan Tarsim Samsun Bölge Müdürlüğü, Amasya, Çorum, Tokat, Sinop ve Samsun illerindeki üretici ve yetiştiricilere hizmet veriyor.



Bu kapsamda TARSİM heyeti, hizmete yeni açılan Tarsim Samsun Bölge Müdürlüğü’nü 3 Eylül tarihinde ziyaret etti. Heyet programın devamında, Su Ürünleri Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı ve Samsun Sinop Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkanı, aynı zamanda Türk Somonu Yetiştiriciliği konusunda Türkiye’nin öncü yetiştiricilerinden olan Osman Parlak’a, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam’a, Samsun İl ve Tarım Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Erol Baş’a, Samsun Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Birliği Müdürü Erol Apaydın’a ve Samsun Tarım Kredi Bölge Birliği Müdür Yardımcısı Ahmet Karagaytan’a, Ziraat Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü Satış ve Performans Müdürü Orhan Çöpoğlu’na ve Ziraat Bankası Samsun Ticari Şube Müdürü Gökhan Barip’e tarım sigortasına ilişkin bilgiler vererek, taleplerini dinledi.

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